طبيبة تحدد العلامات الأكثر شيوعا للنوبة القلبية الوشيكة

وفقا للدكتورة سفيتلانا بيازروفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، الشكوى الأكثر شيوعا لاقتراب احتشاء عضلة القلب هي الألم المميز خلف عظم القص في النصف الأيسر من الصدر.

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وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هناك أعراضا أخرى يمكن الخلط بينها وبين أعراض أمراض أخرى. فبالإضافة إلى الألم خلف عظم القص في النصف الأيسر من الصدر الذي يكون ذا طبيعة ضاغطة، وربما ينتشر إلى الذراع اليسرى أو الظهر أو الفك السفلي. نادرا ما ينتشر في المنطقة الشرسوفية. ويستمر هذا الألم من 5 إلى 20 دقيقة، ويشعر بعض المرضى أيضا بضيق في التنفس، وبثقل، وحرقة في الصدر.

وتقول: "تظهر هذه الأعراض على خلفية النشاط البدني والإجهاد وارتفاع مستوى ضغط الدم والإفراط في تناول الطعام. ويزول ألم القلب بسرعة خلال 1-3 دقائق بعد أخذ حبة نيتروغليسيرين".

ووفقا لها، 10-20 بالمئة من المرضى يشعرون بأعراض غير نمطية لاحتشاء عضلة القلب، تذكرهم بأمراض أخرى، مثل الألم الحاد في البطن والأسنان والمستقيم وأصابع القدم والجانب الأيمن من الصدر عند المشي ودوخة شديدة.

وتقول: "يشعر العديد من المرضى بانخفاض في تحمل النشاط البدني المعتاد، والتعب السريع. وإن تنوع أعراض اقتراب احتشاء عضلة القلب غالبا ما يؤدي إلى تأخير الرعاية الطبية. لذلك عندما تظهر الأعراض المذكورة أعلاه، من الضروري استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"