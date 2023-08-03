نصائح للتعامل مع العقم لدى الذكور

أعلن البروفيسور بدري غفاساليا أخصائي أمراض الذكورة والجهاز البولي، أن العادات السيئة هي سبب أكثر من ثلث حالات العجز الجنسي لدى الذكور.



ويقدم البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا" بعض النصائح للوقاية من العقم لدى الذكور ومكافحته.

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فيشير إلى أن الوقاية من المرض هي أسهل بكثير من علاجه. ويقدم ثلاث نصائح بسيطة للحفاظ على خصوبة الرجال.

يقول: "يجب استبعاد العادات السيئة. الكحول والتدخين والأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والمخدرات - لأنها تؤثر سلبا في كامل الجسم وفي الوظيفة الجنسية للذكور. وإن نسيج الظهارة المولدة للحيوانات المنوية حساس جدا للتأثيرات الفيزيائية والكيميائية، أي يعاني منها قبل غيره. لذلك فإن العادات السيئة هي سبب أكثر من ثلث حالات الضعف الجنسي لدى الذكور".

وينصح الطبيب بضرورة نظافة الحياة الجنسية.

ويقول: "تعتبر العدوى الجنسية السبب الثاني الأكثر شيوعا لعقم الذكور. يمكن أن تكون الحياة الجنسية للرجل في عالم اليوم غنية ومتنوعة، ولكن من الأفضل إقامة علاقة حميمة فقط مع شركاء موثوق بهم واستخدام وسائل الوقاية، بما في ذلك أثناء ممارسة أنواع غير تقليدية من الجنس. وعند ملاحظة أي أعراض التهابات في الأعضاء التناسلية، يجب فورا استشارة الطبيب المختص وعدم محاولة علاج الأمر ذاتيا".

وينصح البروفيسور بعدم السماح بارتفاع حرارة كيس الصفن.

ويقول: "إن درجة الحرارة المثلى للحيوانات المنوية هي 34-35 درجة مئوية، لذلك هذا العضو المهم ليس مخفيا داخل الجسم. استنادا إلى ذلك يجب عدم الاستلقاء في الماء الساخن فترة طويلة، وعدم الذهاب إلى الساونا أكثر من مرة واحدة في الشهر. كما يجب أثناء العمل الذي يتطلب الجلوس فترة طويلة النهوض بين فترة وأخرى وعمل بعض التمارين البسيطة".

ووفقا له، تلعب التغذية أيضا دورا مهما في هذه المسألة. لذلك ينصح بتناول لحوم غير دهنية وأسماك حمراء ومأكولات بحرية وخضروات وخاصة الجزر والشوندر، وكذلك الحمضيات والمكسرات وجبن القريش والعسل. ولكن هذا لا يعني تناول جميع هذه المواد في يوم واحد، بل يجب إدراجها في النظام الغذائي الأسبوعي مثلا، ومن الأفضل أن تكون مشوية وليس مقلية.

وينصح الطبيب بضرورة الحفاظ على وزن معتدل وبالنوم فترة كافية وشرب 2-2.5 لتر من السوائل في اليوم وممارسة الجنس بصورة منتظمة ( 3-4 مرات في الأسبوع).

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"