الصحة العالمية: روسيا أحرزت تقدما ملحوظا في مكافحة التدخين خلال العقد الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن روسيا حققت تقدما كبيرا في مكافحة التدخين خلال العقد الماضي، وانخفض استهلاك منتجات التبغ من 39.4% في عام 2009، إلى 30.9% في عام 2016.

وجاء في تقرير المنظمة: "على مدى العقد الماضي، أحرزت روسيا الاتحادية تقدما كبيرا في الحد من استهلاك منتجات التبغ من خلال تنفيذ تدابير قوية وشاملة لمكافحة التبغ، بما في ذلك سياسة خالية من التدخين بنسبة 100% في الأماكن العامة، وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ، وفرض حظر على جميع أشكال الإعلان عن التبغ، وحظر بيع منتجات التبغ للقُصر والعديد من الإجراءات الأخرى".

وأضافت أن الاستهلاك الحالي لمنتجات التبغ في روسيا قد انخفض بشكل كبير - من 39.4% في عام 2009، إلى 30.9% في عام 2016، كما انخفض أيضا استهلاك منتجات التبغ من قبل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما من 27.3% في عام 2004، إلى 12.1% في عام 2021.

وقالت المنظمة، "انضمت روسيا إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) في عام 2008، ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا كبيرة لمكافحة وباء التبغ، واضطلعت بدور نشط في تطوير واعتماد وزيادة تنفيذ تدابير مكافحة التبغ المنصوص عليها في الاتفاقية في إطار منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن "وباء التبغ العالمي"، إن روسيا كانت من بين الدول التي لديها سياسات أفضل لحماية سكانها من التعرض للتبغ بعدة طرق.

المصدر: نوفوستي