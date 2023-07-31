طبيب: عادات غذائية تدمر الأمعاء

أعلن الدكتور سيرغي يالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن التجوّع والإفراط في اتباع نظام غذائي محدد صارم يضر جدا بصحة الأمعاء ويدمرها.

إقرأ المزيد



ويشير إلى أنه يُمنع منعا باتا تحمل الجوع، بل حتى من الأفضل أن يتناول المرء طعاما ضارا.

ويؤكد الطبيب، على أنه بنتيجة الإفراط في اتباع حمية غذائية معينة تصاب الأمعاء بالأمراض.

ووفقا له، يجب ألا تقل كمية الطعام التي يتناولها الشخص البالغ عن كيلوغرام واحد في اليوم، وانخفاض هذه الكمية إلى 300 غرام في اليوم، سيؤدي حتما إلى مشكلات في الأمعاء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"