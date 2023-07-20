إفطار يمكن أن يقلل من دهون البطن ويعزز فقدان الوزن!

أظهرت دراسة أن تناول البيض قد يساعد في تقليل دهون البطن وكذلك الوزن "بشكل ملحوظ".

وقالت أخصائية التغذية إيزابيلا راموس بودبوي، من MyHealthChecked، لموقع "إكسبريس": "يمكن أن يساعد البيض في السيطرة على الجوع وتنظيم تناول الطعام. فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدا للتحكم في الوزن. واستهلاك البيض قد يقلل أيضا من مستويات هرمون الجريلين (هرمون يزيد الشهية)، ما يعزز التحكم في الوزن بشكل أكبر".

وبينت نتائج سابقة أن بروتين بياض البيض كان قادرا على خفض الدهون الحشوية في النماذج الحيوانية.

وتحيط الدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، المخفية بعمق داخل بطنك ببعض أعضائك الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. وبسبب هذا الموقع الصعب، يمكن أن يؤدي تراكم هذه الدهون الضارة إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

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لحسن الحظ، وجد بحث نُشر في مجلة Lipids in Health and Disease أن بياض البيض المخمر باللبن يمكن أن يخفض "بشكل ملحوظ" مستويات الدهون الحشوية.

وبالنظر إلى 37 مشاركا، استخدم فريق البحث بياض البيض المخمر باستخدام العصيات اللبنية.

واتبع المشاركون إما بروتوكول بياض البيض أو بروتوكول تناول مشروب يحتوي على مصل اللبن.

وبعد اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 12 أسبوعا، لاحظت مجموعة البيض انخفاضا في دهون البطن.

وفي حين أن البيض كان يعتبر سابقا خبرا سيئا لصحة القلب والأوعية الدموية، أوضحت بودبوي أن تناول البيض باعتدال أمر أساسي.

وقالت: "تظهر الأبحاث أن تناول ما يصل إلى بيضتين كاملتين يوميا يعتبر كمية آمنة دون التأثير سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية".

وبينما يمكن أن يساعد البيض في إنقاص الوزن، أضافت الخبيرة أن نظامك الغذائي العام أكثر أهمية من طعام واحد.

المصدر: إكسبريس