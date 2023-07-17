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مواد غذائية تزيد القلق والاكتئاب

الصحة

مواد غذائية تزيد القلق والاكتئاب
Gettyimages.ru ArtistGNDphotography
صورة تعبيرية
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أعلن علماء جامعة أصفهان الإيرانية أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غير صحية مثل عصائر الفواكه والبطاطس والحبوب المكررة والأطعمة الغنية بالسكر أكثر عرضة للقلق والاكتئاب.



وتشير مجلة PLOS One، إلى أن تناول الأطعمة النباتية الصحية (الخضروات المفيدة، الحبوب الكاملة، الفواكه، المكسرات، البقوليات، الزيوت النباتية والشاي والقهوة) لم ترتبط بها مخاطر الإصابة بهذه الاضطرابات.

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شارك في هذه الدراسة 2456 أشخاص أصحاء أعمارهم 18 عاما وأكثر من خمس مدن إيرانية. استمر جمع المعلومات اللازمة من فبراير عام 2018 لغاية يوليو 2019. وكان من الضروري أن لا يعاني المشاركون في الدراسة من أي مرض من الأمراض التي حددها الباحثون، وأن يتناول كل منهم 800-4200 سعرة حرارية في اليوم.

وقد أجاب جميع المشاركين على الأسئلة المدرجة في الاستبيان والتي شملت الآتي: العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعادات. وقيم الباحثون تناول الطعام وأعراض الاكتئاب والقلق بمساعدة الاستبيان.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركين الذين تناولوا الكثير من الأطعمة النباتية غير الصحية، يعانون من أعراض القلق والاكتئاب. ولكن لم يتمكن الباحثون من تحديد العلاقة السببية في هذه الدراسة. لذلك قرروا تكريس الدراسة القادمة لتحديد هذه العلاقة.

المصدر: gazeta.ru

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