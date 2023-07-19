أخصائية أورام الأطفال تحدد الشامات الخطرة

أعلنت الدكتورة ألكسندرا نؤوموفا أخصائية أورام الأطفال أن الأطفال الذين ولدوا بوحمات خلقية يجب عليهم استشارة طبيب الأورام.



وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الوحمات هي تكوينات صبغية على الجلد، تعودنا على تسميتها شامات، يجب الانتباه دائما إلي أي تغيرات تحصل فيها ومراجعة الطبيب بشأنها.

إقرأ المزيد

ووفقا لها، يمكن أن تتغير الوحمات خلال حياة الإنسان ويمكن أن تظهر جديدة إلى أن يبلغ عمره 50 عاما.

وتقول: "يجب على جميع الأطفال الذين يعانون من الوحمات الخلقية استشارة طبيب أورام الأطفال، لأنهم عرضة للإصابة بسرطان الجلد. لذلك يحتاج الأطباء إلى اتخاذ قرار بشأن إزالة مثل هذه الوحمة لدى الطفل في الوقت المناسب. أما لدى المراهقين، فيمكن أن تكون الشامات ناجمة عن خلل في التنسج، أي غير نمطية و لا تزال حميدة، لكنها تخضع لبعض التغييرات التي يجب على الطبيب تحديدها في الوقت المناسب".

ووفقا لها يجب أن يفحص أخصائي أورام الأطفال جميع الوحمات الصبغية في الحالات التالية: إذا شخصت إصابة الطفل بالسرطان في سن مبكرة وخضع للعلاج الكيميائي؛ إذا بدأت الوحمة تؤلمه، أو تنزف دما أو تحك؛ إذا كانت تنمو بسرعة (تتضاعف أو اكثر خلال شهر أو شهرين)؛ إذا تغير لونها فجأة (خاصة إذا تغير لونها إلى الأزرق أو الرمادي أو الأسود).

وتقول: "إذا أثارت الوحمة شكوك الطبيب خلال فحصها، سيقرر استئصالها جراحيا. وبعد إزالتها يجب أن تخضع للفحص النسيجي، وبعده فقط يمكن تحديد ما إذا كانت خبيثة أم حميدة (خلل التنسج). وعند الحديث عن إزالة الوحمة، يجب التأكيد على أنه لا يمكن إزالة التكوينات الصبغية بالليزر. لأنه بعدها لا يمكن تحديد ما إذا كانت خبيثة أم لا ، و هذا مهم جدا لمتابعة حالة الشخص لاحقا".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"