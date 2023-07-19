العلماء الروس يكتشفون فيروسا يأكل البكتيريا الضارة

اكتشف علماء الأحياء في أكاديمية العلوم الروسية فيروسا يأكل بكتيريا تشكل خطراً على البشر.

اكتشف العلماء من معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيروسا خاصا يصيب البكتيريا المنتشرة في المأكولات البحرية والخضروات، مما يتسبب في التهابات الأمعاء والجروح الحادة. صرحت بذلك لوكالة "تاس" الروسية الخدمة الصحفية للمعهد.

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وقد عزل العلماء فيروسا جديدا قادرا على القتل الفاعل لخلايا من البكتيريا من جنس "الايروموناد" (aeromonad) من مياه النهر ووصفوه، ويمكن استخدامه في المستقبل لمكافحة عدوى "الايروموناد".

وتجدر الإشارة إلى أن بكتيريا Aeromonas المعروفة كمسببات للأمراض الجديدة المحمولة بالمواد الغذائية نظرا لرواجها الواسع في المأكولات البحرية والخضروات. ويمكن أن تتكاثر بعض الأيروموناد في المواد الغذائية حتى عند تخزينها في الثلاجة داخل عبوات. وغالبا ما تعيش بكتيريا الأيروموناد في المياه العذبة.

وهي تسبب التهابات معوية، ويمكن أن تسبب كذلك التهابات في الجروح عند ملامستها للتربة أو الماء، كما يمكن أن تسبب أيضا التهاب المسالك البولية. ويمكن لبعض أنواع الأيروموناد أن تسبب أمراضا خطيرة للأسماك، وخاصة أنواع السلمون، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمزارع الأسماك.

وتمتلك تلك البكتيريا قدرة طبيعية على مقاومة العديد من مضادات الحيوية، لذلك من المهم تطوير طرق بديلة للعلاج، وقد يكون العلاج بآكلات البكتيريا من إحدى هذه الطرق.

وتم اكتشاف نوع جديد من آكلات البكتيريا خلال تطبيق برنامج " الكائنات الدقيقة في التربة كأساس للبحث عن مضادات الميكروبات الجديدة والإنزيمات ذات الخصائص الفريدة". ويتم تنفيذ البرنامج في إطار مشروع "العلوم والجامعات" القومي الروسي.

المصدر: تاس