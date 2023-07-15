كشف فائدة الشاي الأخضر للنساء

اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة فائدة مركب في الشاي الأخضر لصحة النساء.



وتشير مجلة Scientific Reports إلى أن مركب epigallocatechin-3-gallate ((EGCG يمكن مستقبلا استخدامه في الوقاية من الأورام الليفية بالرحم وعلاجها.

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وقد درس الباحثون خلال الاختبارات ما قبل السريرية تأثير EGCG في مزارع الخلايا المختبرية للأورام الليفية الرحمية التي أخذت من نساء مريضات. حقنت العينات بجرعة مقدارها 100 ميكرومول من المادة لكل لتر من وسط المغذيات لمدة 24 ساعة ، ثم بحثوا عن وجود بروتينات معينة (سيكلين D1 ، فبرونيكتين و CTGF) في الأنسجة.

وقد اكتشف الباحثون أن EGCG يخفض مستوى بروتين الفبرونيكتين بنسبة 46-52 بالمئة مقارنة بمجموعة تحكم من خلايا الورم الليفي التي لم تحقن. كما انخفضت كمية بروتينات CTGF بنسبة 86 بالمئة. هذا يعني أن مركب الشاي الأخضر يعطل مسار الإشارات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية وإشاراتها واستقلابها.

واستنتج الباحثون، أن EGCG يمكن أن يصبح خيارا بسيطا وميسورا لتخفيف أعراض وإبطاء نمو الأورام الليفية الرحمية، لأنه يكبح العديد من المسارات الجزيئية المسؤولة عن تطور هذه الأورام.

وأتضح أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج اختبارات سريرية سابقة أجريت على النساء المصابات بالأورام الليفية يخططن للحمل.

المصدر: لينتاز رو