بعيدا عن الجزر .. أطعمة خمسة يمكن أن تعزز بصرك

نعلم جميعا بأن تناول الجزر سيساعد على تعزيز البصر لدينا، لكنه في الواقع ليس الغذاء الوحيد الذي يفعل ذلك.

وتقول الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية تغذية الصحة العامة في Surrey: "مثلما قد نأكل لتغذية عقولنا، نحتاج إلى المساعدة في تغذية رؤيتنا أيضا''.

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ويعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص من ضعف البصر ويمكن منع أو معالجة ما لا يقل عن مليار حالة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت المنظمة على أن تناول الفاكهة والخضروات الصحيحة هو مفتاح الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة العين.

وهنا، تكشف الدكتورة ديربيشاير عن الأطعمة التي يجب أن تتناولها لـ"تغذية عينيك".

السبانخ واللفت

تقول الدكتورة ديربيشاير إن تناول الخضر الورقية مثل الكرنب والسبانخ والكافولو نيرو ضروري لصحة العين، وذلك لأن هذه الخضروات تحتوي على الكاروتينات التي تسمى لوتين وزياكسانثين.

ويقوم الجسم بترسيب هذه الكاروتينات في البقعة (أو البقعة الصفراء)، الجزء الأكثر حساسية من الشبكية، والذي يوفر رؤية مركزية حادة ضرورية للقراءة والقيادة.

لكن الجسم لا يستطيع صنع الكاروتينات البقعية من تلقاء نفسه، لذلك يحتاج إلى تناولها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وبالإضافة إلى الخضار الورقية، توفر الطماطم والبطاطا الحلوة والبروكلي والكوسة والفلفل البرتقالي اللوتين والزياكسانثين، وفقا للدكتورة ديربيشاير.

ثمار الحمضيات والبروكلي وبراعم بروكسل

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بحسب ديربيشاير فإن تناول البرتقال والبروكلي يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين مع تقدم العمر لاحتوائها على فيتامين C الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الكولاجين والحفاظ عليه، وهو بروتين يمنح العينين بنيتها.

وقالت الدكتورة: "الكولاجين مهم حقا للعيون لأنه يربط العينين معا ويساعد في حمايتهما".

ومع انخفاض مستويات الكولاجين مع تقدمنا في السن، من المهم الحفاظ على مستويات فيتامين C الصحية.

وأشارت إلى أن الفيتامين يحمي البقعة أيضا من الضرر التأكسدي، وهو ضرر يلحق بخلايا وأنسجة الجسم. والبقعة هي المسؤولة عن رؤية الألوان ورؤية التفاصيل الدقيقة.

ووفقا لديربيشاير إن الفلفل الحلو والحمضيات والخضروات الخضراء، مثل البروكلي وبراعم بروكسل، تحتوي جميعها على فيتامين C.

اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقول

يقول الخبراء أيضا إن الزنك والنحاس وفيتامين A عناصر حيوية لصحة العيون.

ويوفر تناول المأكولات البحرية، مثل المحار، وكذلك الكبد والحبوب الكاملة النحاس، بينما تحتوي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقوليات على الزنك.

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ويوجد فيتامين A في الحليب الكامل الدسم والبيض والجزر، والتي من المفترض أن تساعد الناس على الرؤية في الضوء الخافت.

وتوضح ديربيشاير: "الزنك مسؤول عن نقل فيتامين A من الكبد إلى العين لإنتاج الميلانين، وهو صبغة واقية في العين".

ويشارك كل من النحاس والزنك في وظيفة الشبكية. ولا يوفر الميلانين لونا لبشرتك وشعرك فحسب، بل يعطي لونا لعينيك.

وهذه المادة هي التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس، وتحمي خلاياك من أضرار أشعة الشمس.

واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية تحافظ أيضا على صحة شبكية العين ما يساعد على ترجمة ما تراه من ضوء إلى صورة.

الزيوت النباتية والمكسرات والبذور

يمكن أن تؤدي إضافة المكسرات والبذور والزيوت إلى نظامك الغذائي إلى إعطاء عينيك دفعة فيتامين E اللازمة للوقاية من الأمراض.

وتقول الدكتورة ديربيشاير: "فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون ويساعد على حماية خلايا العين من الأكسدة والتلف".

والإجهاد التأكسدي، وهو خلل بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة في الجسم، يمكن أن يسرع من أمراض الشبكية، مثل الغلوكوما (المرض المسبب لفقدان البصر) وانسداد الوريد الشبكي، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

وبحسب ديربيشاير فإن تناول ما يكفي من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد على الحفاظ على صحة شبكية العين.

ويوجد الفيتامين في زيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني والسبانخ واليقطين والفلفل الأحمر.

الفطر والزبادي والحبوب

الريبوفلافين، المعروف أيضا باسم فيتامين B2، ضروري للحفاظ على صحة العين والجهاز العصبي والجلد.

ويوجد في الحليب والبيض وحبوب الإفطار المدعمة والفطر واللبن الزبادي، وتماما مثل فيتامين E، يمكنه أيضا حماية العينين من التلف.

وتوضح ديربيشاير: "فيتامين B2 ضروري لعدد كبير من العمليات الكيميائية الحيوية، بما في ذلك تفاعلات تقليل الأكسدة، لذا فهو يساعد على حماية الخلايا من التلف".

المصدر: ديلي ميل