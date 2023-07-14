تحديد كمية الشاي المسموح بها لكبار السن

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أنه يمكن لكبار السن تناول اربعة أكواب من الشاي في اليوم إذا لم تكن هناك موانع.



وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني إلى أن الشاي مشروب مفيد ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة.

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ووفقا لها في حالات معينة من الأفضل التخلي عن تناول مشروب الشاي. عندما يعاني الشخص من ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم. لأن الشاي يحتوي على الكافيين أيضا ، لذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض كبار السن من مشكلات في الجهاز العصبي، والمشروب المحتوي على الكافيين يمكن أن يحفزها. كما أن للشاي تأثيرا مدرا للبول، لذلك من الأفضل التخلي عن تناوله في حالة وجود مشكلات في الكلى. كما على المصابين بداء السكري عدم إضافة السكر أو العسل إلى المشروب وعدم تناول الحلويات معه.

وتشير الخبيرة إلى أن الشاي يحتوي على مادة التانين الدباغية، التي في حالة أمراض الجهاز الهضمي تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي، وخاصة عند شرب الشاي والمعدة فارغة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"