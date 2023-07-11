ما خطورة قلة النوم لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم

أعلنت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية الأمراض الباطنية أن قلة النوم وعدم ممارسة النشاط البدني يفاقمان حالة من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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وتشير الطبيبة، إلى أن عدم ممارسة النشاط البدني والمشي وممارسة الرياضة أو التمارين الرياضية خطأ شائع يرتكبه الأشخاص المصابون بارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفقا لها، يشكل النشاط البدني والتمارين الرياضية وسيلة لتدريب الأوعية الدموية أيضا وتحسين حالة جدرانها من خلال توزيع الدم وتنشيط عمل العضلات. ولكنها توصي في نفس الوقت بممارسة التمارين الرياضية عندما لا يكون مستوى ضغط الدم مرتفعا، إذا كان الشخص يتناول أدوية تخفيض ضغط الدم.

وتنسب الطبيبة قلة النوم إلى أخطاء المصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم. لأن قلة النوم ضارة للجميع وخاصة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما أن قلة النوم تؤثر سلبا في الجهاز العصبي وتسبب التوتر الذي يؤثر في حيوية الأوعية الدموية وقد يسبب بدوره ارتفاع مستوى ضغط الدم.

المصدر: صحيفة "إزفيسيا"