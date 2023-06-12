طبيب يوضح إلى ماذا تؤدي قلة النوم

أعلن البروفيسور رومان بوزينوف، أخصائي علم النوم، أن قلة النوم تؤدي إلى ضعف منظومة المناعة وسوء المزاج.





ويشير الخبير، إلى أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد القادر على التضحية بالنوم من أجل بعض أهدافه. لكن قلة النوم، خاصة لفترة طويلة، يشبه أخذ قرض من المصرف، يتعين على الشخص سداده مع فائدة.

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ووفقا له، تؤثر قلة النوم في الجسم منذ اليوم الأول، حيث تتدهور صحة الشخص ويمكن ان يشعر بالصداع وضعف عام، وتنخفض القدرة الفكرية لديه بشكل كبير ، ويظهر عليه التهيج وسوء ​​المزاج.

ويقول: "إن استمرار قلة النوم فترة طويلة يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، ما يزيد من خطر تكرر الإصابة بالأمراض المعدية وحتى امراض السرطان. كما تضطرب لدى الشخص عمليات التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى السمنة والإصابة بداء السكري. ويزداد تواتر النوبات القلبية الوعائية والعصبية. أي أن قلة النوم لا تقلل من إنتاجية العمل فقط، بل تؤدي أيضا إلى تدهور الصحة بشكل كبير".

المصدر: لينتا. رو