تحذير للآباء بشأن خطأ "قاتل" يرتكبونه عند وضع الأطفال في الفراش

دعا الخبراء الأمهات والآباء إلى الحذر من ارتكاب خطأ "قاتل" يمكن أن يرتكبوه عند وضعهم أطفالهم في الفراش للنوم.

ويقول الفريق في CPR Kids: إذا كان طفلك يرتدي رداء ذا قلنسوة (أو هودي) أو طاقية أو قبعة صغيرة عندما تضعه في الفراش لأخذ قيلولة، فقد يكون لهذا آثار جانبية مميتة.

وأضاف الفريق: "إبقاء رأس طفلك ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع، بما في ذلك متلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS)".

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ويشار إلى متلازمة موت الرضع المفاجئ أيضا باسم "موت المهد" (لأنها عادة ما تحدث أثناء النوم)، وتحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

ولكن لحسن الحظ أن هذه الحالة نادرة، ويكمن الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

ولتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، يجب تجنب التدخين أثناء الحمل وأيضا يجب عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من الرضيع.

ويجب على الآباء دائما وضع أطفالهم على ظهورهم عندما ينامون، حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على بطنه إلى سد مجرى الهواء أو التسبب في تنفس هواء التنفس، أي أن يعيد تنفس هواء الزفير.

ويقول الخبراء في Lullaby Trust: إذا كان الرضيع ينام مع والديه، فيجب عليهم إبقاء الوسائد وأغطية الأسرة للبالغين بعيدا عن الطفل بالإضافة إلى أي عناصر يمكن أن تغطي رأسه أو تسبب ارتفاع درجة حرارته.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن تلامس أقدامُ الأطفال نهاية الأسرّة أو عربة الأطفال وأن تكون رؤوسهم مكشوفة وتكون بطانياتهم على ارتفاع لا يزيد عن أكتافهم.

كما يوصي الخبراء الآباء أيضا بأن ينام أطفالهم الحديثو الولادة في نفس الغرفة التي ينامون فيها خلال الأشهر الستة الأولى لتقليل خطر التعرض لمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

ومع ذلك، يجب ألا يناموا مع أطفالهم على أريكة أو كرسي بذراعين وأن يتأكدوا من أن الطفل لا يسخن ولا يبرد.

المصدر: ديلي ميل