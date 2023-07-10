خبير تغذية يعدد الخضار التي تخفض مستوى الكوليسترول

كشف خبير التغذية الياباني ماساهيرو إيواساكي نوع الخضار التي تخفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.

إقرأ المزيد



ووفقا له، تحتوي جميع الخضروات على مركبات مختلفة قوية من مضادات الأكسدة. وأحد هذه المركبات هو مركب الكابسانثين الموجود في الفلفل الأحمر والفلفل الحار وهو الذي يعطيهما اللون الأحمر.

ويؤكد الخبير على أن هذا المركب مضاد قوي للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن مركب الكابسانثين يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم ويخفض مستوى الكوليسترول "الضار".

وكما هو معروف يحتوي الفلفل الأحمر على نسبة عالية أيضا من فيتامين C تعادل ضعف الموجودة في الليمون، ما يساعد أيضا على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار".

المصدر: نوفوستي