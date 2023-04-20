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فوائد الفلفل الحلو لكبار السن

الصحة

فوائد الفلفل الحلو لكبار السن
Globallookpress Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com
الفلفل الحلو
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أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن الفلفل الحلو مفيد لكبار السن للوقاية من تصلب الشرايين.


ويشير الخبير إلى أن الفلفل الحلو يساعد كبار السن على الوقاية من تصلب الشرايين ومرض النقرس وداء السكري وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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ووفقا له، يحتوي الفلفل الحلو على الكاروتينات والألياف الغذائية وعناصر معدنية مختلفة، بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أن الكاروتينات تعمل أيضا كمضادات للأكسدة. لذلك يجب إضافة الفلفل الحلو إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من داء السكري. لأن الألياف الغذائية التي يحتويها تعمل على إبطاء امتصاص السكر.

ومن جانبها تشير خبيرة التغذية الروسية يكتيرينا ماركوفا إلى أن إضافة الفلفل الحلو للنظام الغذائي يؤثر إيجابيا في صحة الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С والألياف وفيتامين P.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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