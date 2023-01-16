مواد غذائية تحافظ على صحة العيون

أعلنت الدكتورة إيرينا كالينينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن الفستق والبقدونس والفلفل الحلو مفيدة لصحة العيون.

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وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الإشعاع الصادر من شاشات أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الذكية، يؤدي إلى إتلاف خلايا شبكية العين. وأن مركبات اللوتين والزياكسانثين والميزو-زياكسانثين الموجودة في هذه المنتجات، تساعد على حماية الرؤية.

وتقول: "تنتمي جميع هذه المركبات إلى مجموعة الكاروتينات - وهي أصباغ عضوية طبيعية لا ينتجها الجسم. لذلك يمكن تجديد احتياطياتها فقط من تناول بعض الأطعمة أو مركبات الفيتامينات".

ووفقا لها، يوجد اللوتين والزياكسانثين بنسبة عالية في السبانخ والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والجرجير، والبازلاء والفستق واليقطين.

وتضيف: تناول 18 غم من زيت الزيتون يزيد من امتصاص الكاروتينات من 5 إلى 20 بالمئة.

المصدر: نوفوستي