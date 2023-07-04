الجائحة تزيد من عدد الإصابات بالنوع الأول من السكري بين الأطفال

اكتشف الأطباء الكنديون أن الإصابات بالنوع الأول من داء السكري بين المراهقين والأطفال ارتفعت بنسبة 27 بالمئة خلال فترة انتشار جائحة "كوفيد-19" مقارنة بالأعوام التي سبقتها.



وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن العلماء درسوا وحللوا نتائج 42 دراسة علمية مكرسة لإنتشار داء السكري من النوع الأول والحماضية الكيتونية السكرية في الدم، أجريت خلال الفترة من يناير عام 2020 و مارس عام 2023.

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واتضح لهم أن النوع الأول من السكري اكتشف لدى أكثر من 102 ألف طفل ومراهق، أما الحماضية الكيتونية السكرية فاكتشفت لدى 4.3 ألف مشترك. وحلل الباحثون عدد مرات اكتشاف مرض السكري والحماضية الكيتونية لدى الأطفال خلال مراحل مختلفة من الجائحة وقارنوها مع تكرارها النموذجي في السنوات والعقود السابقة.

وأظهرت المقارنة أن عدد الإصابات بالنوع الأول من داء السكري بين الأطفال والمراهقين ارتفعت عام 2020 بنسبة 14 بالمئة وفي عام 2021 بنسبة 27 بالمئة. ونفس الحالة لوحظت في مؤشر الحماضية الكيتونية السكرية.

ووفقا للباحثين، يشير هذا إلى ضرورة إعداد منظمات الرعاية الصحية إلى ارتفاع عدد المصابين بداء السكري في السنوات المقبلة، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

المصدر: تاس