عالم مخدرات يكشف طرقا فعالة للإقلاع عن التدخين

كشف عالم المخدرات ألكسندر بوليكاربوف الطرق الفعالة للتخلص من إدمان النيكوتين.



ويشير في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن الطرق الفعالة للإقلاع عن التدخين هي العلاج النفسي وطريقة الوخز بالإبر واستخدام أدوية خاصة، وليس بمضغ علكة النيكوتين.

ووفقا له، قبل كل شيء يجب على المدخن أن يقرر بنفسه رغبته في التخلص من هذه العادة السيئة إلى الأبد.

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ويقول: "فقط عندما يتخذ الشخص المدخن هذا القرار بنفسه، يمكن اختيار طرق الرفض الملائمة له. وتعتبر طرق العلاج النفسي حتى الآن أكثر الطرق فعالية. لأن المعالج النفسي يساعد على تقوية ضبط النفس وتحليل الأسباب الشخصية للإقلاع عن التدخين ودعمها".

ويشير بوليكاربوف إلى ان لصقة النيكوتين والعلكة تساعد على التخلي عن تدخين السجائر ولكنها لا تزيل تماما الرغبة في النيكوتين.

ويقول: "يمكن استخدام هذه الأشياء كوسيلة مساعدة للحد من استخدام النيكوتين. ولكنها غير كافية للإقلاع تماما عن إدمان النيكوتين".

ووفقا له تعتبر طرق الطب الشرقي والوخز بالإبر فعالة في الإقلاع عن التدخين.

ويقول: "ضمن إطار علاج السمع (نوع من الوخز بالإبر)، يحقن المتخصص بإبر فضية في نقاط محددة في الأذن، ما يقلل فورا من الرغبة الشديدة في التدخين ويهدئ المريض. كما يمكن أن يخصص المعالج جلسات كاملة للوخز بالإبر تخفف من الرغبة في التدخين ولها تأثير إيجابي في الجسم بكامله".

ويشير الطبيب إلى أن الطب المعاصر يعالج الادمان على التدخين باستخدام أدوية خاصة.

ويقول: "يختار الطبيب هذه الأدوية، التي تكون فعالة بشكل خاص عند استخدامها في الأيام الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، لذلك قد لا تكون كافية بعد ذلك من دون علاج نفسي يؤثر بصورة مباشرة في سبب الرغبة".

ويشير إلى أنه يمكن استخدام التنويم المغناطيسي كطريقة إضافية، ولكن ليس لكل شخص وهنا ينبغي الاستناد إلى أسباب الإدمان وأنماط سلوك الشخص المدخن. فهناك موانع للتنويم المغناطيسي، لأنه غير ملائم لجميع الأشخاص".

المصدر: Gazeta.Ru