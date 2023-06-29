مصر.. وزارة الصحة تحذر من حقنة "هتلر" القاتلة

أطلقت وزارة الصحة في مصر تحذيرات من تلقي جرعة معروفة باسم "حقنة هتلر" لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عن تسبب الحقنة في وفاة مواطن مصري.

وكشف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن محتويات الحقنة المعروفة في مصر بـ"حقنة هتلر"، بعد ضجة أثارتها جراء انتشارها بشكل كبير وأنباء عن تسببها في وفاة مواطن.

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وأوضح الدكتور أمجد الحداد أن حقنة "هتلر" عبارة عن كوكتيل من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن، حيث تكمن مشكلتها في احتوائها على كورتيزون ومسكن، لذلك تشكل خطرا على مرضى الحساسية.

وأشار إلى أن حقنة "هتلر" تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية أو الأرياف ومكوناتها خطيرة على المواطنين، موضحا أنه وبعد الحصول عليها، يشعر المواطن بأنه أصبح بصحة جيدة، وفور التعب مرة أخرى، يتم اللجوء إلى الصيدلي لأخذها مرة أخرى.

وحذر استشاري الحساسية والمناعة من أن "تلك الحقن كارثة كبيرة تهدد صحة الشخص وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأن عدم التدخل السريع يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى كمقاومة البكتيريا".

وطالب الحداد بـ"ضرورة التواصل مع الطبيب قبل تناول هذه الحقن، فليس كل مريض برد لديه القدرة على تحمل هذه الحقنة أو غيرها"، مضيفا أن "المضاد الحيوي ليس الحل الأول في الأدوية عند الشعور بأي تعب.. هناك أدوية جيدة مثل الكونغستال وكومتركس وغيرهما، مع تناول خافض للحرارة وسوائل دافئة وعصير ليمون وبرتقال، ونزلة البرد ستزول في غضون يومين، وفي حال عدم الشفاء، لابد من الاتصال بالطبيب خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا".

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من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" إلى أن حقنة "هتلر" عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية".

وحذر عبد الغفار من خطورة هذه الحقنة قائلا: "أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة"، لافتا إلى أن "هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، وخصوصا المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة "يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب، ولا يوجد فى أى دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطي المضادات الحيوية دون وصف طبية".

وشدد على أن المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية.

المصدر: "موقع "صدى البلد" المصري