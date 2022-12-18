طبيب مصري يحذر من "حقنة هتلر"

قال الطبيب المصري، أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن "حقنة هتلر" أو "حقنة البرد الشديد" ليس لها أي دور في الحماية نهائيا، ولكن لها ضرر كبير على من يتلقاها.

وصرح بأن الحقنة تعطى بدون أي اختبار، مؤكدا أنها حقنة كارثية لمن يتناولها.

وأفاد في تصريحات تلفزيونية بأنها تعدم المناعة وتضعفها وهي عبارة عن حقنة مسكن للآلام فقط.

وأضاف الحداد أن "حقنة هتلر" أو حقنة البرد لها آثار جانبية كبيرة على الصحة العامة للأشخاص، مشيرا إلى أن حقنة البرد لا تأخذ إلا بمحازير شديدة جدا وعن طريق الطبيب.

وشدد على أن "حقنة هتلر" تعد كارثة صحية، حيث تحوي على مسكن ومضاد حيوي وكورتيزون، موضحا أنه لا ينصح بتناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي.

وأكد أن المضاد الحيوي والكورتيزون يؤذيان مناعة الجسم، ومعظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوية، مستدركا بالقول "إن المضادات الحيوية تساهم في تقليل المناعة".

وكشف أن هذه الحقنة أدت إلى وفاة شخص، موجها النصيحة للمواطنين بعدم أخذ المضاد الحيوي بلا داع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية