عنصر في المطبخ يستخدم يوميا قد يسبب 13 مرضا "مميتا"

يشعرنا البقاء في المنزل بالأمان، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تعكس الأمر، وتجعل المنزل مكانا لمواجهة العدوى المميتة.

فوفقا للعديد من الدراسات العلمية، فإن الكثر من أنواع البكتيريا تكمن في المطبخ، ما يعني أن من المحتمل جدا أن تمرض.

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وقد تشمل مصادر الجراثيم الرئيسية اليدين والمنتجات الطازجة غير المطبوخة. كما تميل "منشفة سفرة الشاي" (قطعة قماش لتجفيف الأواني) التي نضعها على المنضدة، إلى امتصاص الكثير من الجراثيم، بسبب استخدامها في تجفيف اليدين المبللتين ومسح أدوات المطبخ والأسطح.

وفي مقال نشره موقع The Conversation، قالت كبيرة المحاضرين في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، بريمروز فريستون، إن عددا من الدراسات التي تحلل مناشف سفرة الشاي، وجدت مجموعة من البكتيريا المسببة للأمراض، يمكن أن تترك لك أكثر من مجرد اضطراب في المعدة.

ووفقا لفريستون، فقد تم ربط البكتيريا الموجودة في "مناشف سفرة الشاي" بما يلي:

- التهابات الجهاز التنفسي

- التهابات الجلد

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- التهابات المسالك البولية (UTIs)

- التهابات القلب

- التهابات العين

- التهابات العظام

- التهابات الرئة

- التهابات المثانة

- التهابات الدماغ

- التهابات الدم

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- التهاب رئوي

- التهاب المفاصل الإنتاني

- التهابات المفاصل

ومن خلال فحص الدراسات التي أخذت عينات من "مناشف الأواني" المستخدمة أو أسطح المطابخ التي غالبا ما يتم تنظيفها بواسطة قطع من الكتان أو خرق القطن، تكشف فريستون عن أي من البكتيريا التي يمكن أن تكون كامنة في مطبخك.

وكشفت إحدى الدراسات التي أخذت عينات من 100 منشفة أواني مستخدمة عن وجود المكورات العنقودية الذهبية، التي توجد غالبا على الجلد ولكنها أيضا عامل ممرض يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشكلات مثل الخراجات والتهابات المفاصل وحتى الالتهاب الرئوي.

وفي الوقت نفسه، قال تقول فريستون إن دراسة أجريت على 46 مطبخا، وجدت بكتيريا الأمعائية (Enterobacter) على الأسطح، وهي يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد، والتهابات المسالك البولية والتهابات القلب والعظام والعين، إلى جانب الإشريكية القولونية، التي غالبا ما تكون السبب وراء اضطراب المعدة والتهابات المسالك البولية.

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وكما التقط الباحثون بكتيريا كليبسيلا (Klebsiella) التي تم ربطها بالتهابات خطيرة في الرئتين والمثانة والدماغ والدم.

والعديد من المطابخ تحتوي أيضا على الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa) والتي يمكن أن تسبب التهابات الرئة، كما تم العثور على العصوية الرقيقة (Bacillus subtilis) التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات العين والخراجات، في أكثر من نصف المطابخ التي تم أخذ عينات منها.

ووجد أن جميع عينات المطابخ تحتوي على بكتيريا المكورة العنقودية والمكورة الدقيقة.

وفي الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تم ربط المكورة الدقيقة بالتهابات الرئة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب المفاصل الإنتاني إلى جانب التهابات العين والقلب.

وكتبت فريستون في المقال: "تشير هذه الدراسات إلى وجود خطر عدوى من مناشف سفرة الشاي وأن معظم ملابس المطبخ قد تكون ملوثة بمستويات عالية من البكتيريا. ومن ثم، فمن السهل أن تنتقل هذه الجراثيم إلى أسطح تحضير الطعام، ما قد يتسبب في حدوث تسمم غذائي خطير".

وإذا فكرت في الأمر، فغالبا ما تكون مناشف سفرة الشاي مبللة، ووفقا لفريستون، فإن هذه الرطوبة الدائمة هي التي تجعل الجراثيم "مستودعات جيدة للميكروبات"، حيث أشارت إلى أن "الماء يمكّن الجراثيم من النمو".

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وقالت عالم الأحياء المجهرية: "هكذا فإن منشفة الأواني الرطبة التي تُترك في المطبخ الدافئ توفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا. وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت آثار الطعام موجودة أيضا".

وتنصح فريستون بتعليق المناشف بعد الاستخدام حتى تجف لمدة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة لخفض مستويات البكتيريا

واقترحت أيضا استخدام الأقمشة أو المناشف الورقية التي تستخدم لمرة واحدة في المناطق شديدة التلوث، مثل تلك التي تحتوي على اللحوم النيئة، للمساعدة على وقف انتشار البكتيريا.

ومن الأفضل غسل مناشف المطبخ بانتظام، ويمكن تعقيمها بفاعلية من خلال وضعها في دورة غسيل ساخنة تبلغ 90 درجة مئوية باستخدام منظف الغسيل، وسيساعد ذلك على تقليل مستويات البكتيريا عليها.

وإذا كنت تعتمد الغسيل اليدوي، فيمكنك تطهير أي ميكروبات متبقية باستخدام الماء المغلي أو مطهر مثل المبيض المخفف باتباع تعليمات الشركة المصنعة.

وأخيرا، تأكد من تخزين المناشف المغسولة حديثا في منطقة جافة ونظيفة، بعيدا عن أي طعام غير مطبوخ وأي أيد قذرة.

المصدر: ذي صن