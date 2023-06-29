دور فيتامين D في الوقاية من أمراض القلب

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء معهد البحوث الطبية الأسترالي (QIMR)، أن تناول فيتامين D يمكن أن يخفض من خطر إصابة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عاما بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وجاء في تقرير الباحثين "أظهرت دراستنا أن تناول فيتامين D يخفض من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. و أن فعاليته تزداد لدى المرضى الذين يتناولون أدوية القلب". بحسب مجلة The BMJ .

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وقد شارك في دراسة تأثير فيتامين D التي استمرت ستة أعوام 21 ألف شخص أعمارهم 60-84 عاما. كان المشاركون يحصلون على جرعة شهرية من الفيتامين أو دواء وهمي لمدة خمس سنوات، ثم خضعوا لفحص شامل. فسمحت هذه الطريقة بتحديد الدور الذي تلعبه الفيتامينات في الوقاية من أمراض القلب.

ويقول الباحثون"اكتشفنا أن 6 بالمئة فقط من المشاركين الذي تناولوا فيتامين D خلال فترة الدراسة عانوا من تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية. أما في المجموعة التي تناولت دواء وهميا فإن نسبتهم لا تقل عن 19 بالمئة".

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء لم يتمكنوا سابقا من إثبات إن تناول الفيتامينات وخاصة فيتامين D يفيد في الوقاية من أمراض القلب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"