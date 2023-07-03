خبراء يحددون الأطعمة التي تعزز الذاكرة

حدد خبراء التغذية المواد الغذائية التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لأنها تؤثر إيجابيا في الوظائف المعرفية للإنسان بما فيها الذاكرة.





ووفقا لهم، يجب لتحسين الذاكرة إضافة مواد غذائية نباتية إلى النظام الغذائي، لأنها غنية بالمواد المغذية، التي تمنع تطور العديد من الأمراض، ومن بين هذه المواد: الأفوكادو الغني بالدهون الأحادية التي تؤثر إيجابيا في صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية لأنها تخفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. كما ان باقي الثمار مفيدة أيضا وخاصة العنب، والتوت، لأنها تحمي الدماغ من تأثير الإجهاد التأكسدي وتمنع الشيخوخة المبكرة والخرف.

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وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن النظام الغذائي الخضروات وبصورة خاصة الورقية (السبانخ، البروكلي، الجرجير، السلق والكالي) والبنجر. لأن هذه الخضروات تحتوي على حمض الفوليك الذي يحسن الذاكرة ويخفض من خطر التهاب الدماغ. أما البنجر فغني بالنترات المفيدة التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

ولتعزيز الذاكرة يجب تناول المأكولات البحرية والأسماك والحبوب الكاملة التي تحافظ على مستوى الغلوكوز . ويفضل تناول الأسماك الدهنية -السلمون والسلمون المرقط والماكريل والرنجة والسردين لأنها غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة التي تساعد على تحسين الذاكرة عند تناولها مرتين في الأسبوع. كما أن المأكولات البحرية مثل بلح البحر والمحار والقنبري وجراد البحر مفيدة أيضا لأنها مصدر مهم لفيتامين В12 الذي يمنع ضعف الذاكرة مع التقدم بالعمر.

ووفقا للخبراء، تؤثر إيجابيا في عمل الدماغ- زيت الزيتون والمكسرات والسمسم، الذي هو مصدر حمض التيروسين الأميني، الذي يستخدم في إنتاج الدوبامين الضروري للذاكرة وزيادة التركيز والانتباه. كما ان نباتات مثل اكليل الجبل والنعناع والزعفران تفيد عمل الدماغ. الزعفران يؤثر إيجابيا في الذاكرة، أما النعناع واكليل الجبل فيزيدان من تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن التركيز والذاكرة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"