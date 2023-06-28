دراسة جديدة تحذر من خطر إهمال أطقم الأسنان وأثره على الرئتين

خلص فريق بحث بريطاني إلى ارتباط أطقم الأسنان غير النظيفة، بزيادة خطر الإصابة بالتهاب الرئة.

تصمم أطقم الأسنان لتناسب اللثة بشكل مريح لتحل محل الأسنان المفقودة، وهي عبارة عن أسنان صناعية قابلة للإزالة مصنوعة من الأكريليك أو النايلون أو المعدن.

وفي حين أن الأسنان الاصطناعية يمكن أن تساعد في منع مشاكل الأكل والكلام، إلا أنها قد تنبئ أيضا بأخبار سيئة لصحة رئتيك.

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Medical Microbiology، أن تلك الأجهزة التي تبدو غير ضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي إذا لم يتم تنظيفها.

وكشفت الدراسة التي أجراها علماء بريطانيون عن وجود صلة بين أطقم الأسنان المتسخة والجراثيم الضارة المعروف أنها تسبب التهابات في الرئتين.

ونظر فريق البحث في ما إذا كانت أسطح الأسنان توفر بيئة يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا المزعجة المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي، ما يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي.

وتألفت المجموعة الأولى من الأفراد المسنين والضعفاء دون أي التهابات في الجهاز التنفسي، في حين ضمت المجموعة الثانية المرضى في المستشفى الذين تم تشخيصهم بحالة الرئة.

وباستخدام تقنيات متقدمة تسمى التسلسل التلوي التصنيفي 16S rRNA وPCR الكمي، قام العلماء بعد ذلك بتحليل المجتمعات البكتيرية الموجودة على أطقم الأسنان.

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يوضح PCR الكمي، المعروف أيضا باسم تفاعل البوليميراز المتسلسل، بالتفصيل طريقة راسخة تساعد على اكتشاف وتحديد أنواع مختلفة من العوامل الميكروبية.

وركز فريق البحث بشكل خاص على تحديد مسببات الأمراض التنفسية، مثل Streptococcus pneumonia، وهي بكتيريا مرتبطة بشكل شائع بالالتهاب الرئوي. وما يثير القلق، وجد الباحثون زيادة ذات دلالة إحصائية في الوفرة الإجمالية لهذه البكتيريا المزعجة في أطقم الأسنان.

ولاحظ فريق البحث تغيرات في تنوع وثراء المجتمعات البكتيرية الموجودة في أطقم الأسنان بين مرضى الالتهاب الرئوي والأشخاص الضابطة.

وبينما تم اعتبار أطقم الأسنان في السابق حلا موثوقا للأسنان المفقودة، فإن هذا البحث يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الفحص لتأثيرها على الصحة العامة.

وقال الدكتور جوشوا إيه تويغ، الباحث الرئيسي من كلية طب الأسنان بجامعة كارديف في ويلز: "كشفت دراستنا عن وجود مجتمعات ميكروبية ضارة محتملة على أطقم الأسنان. من الضروري تنظيف أطقم الأسنان تماما لتقليل المخاطر".

ووفقا لـ NHS، يجب عليك الالتزام بالقواعد التالية للحفاظ على نظافة أطقم الأسنان الخاصة بك:

- اغسل أطقم الأسنان بمعجون الأسنان أو الصابون والماء قبل نقعها لإزالة جزيئات الطعام.

- نقعها في محلول فوار من أقراص تنظيف أطقم الأسنان لإزالة البقع والبكتيريا (اتبع تعليمات الشركة المصنعة).

- نظفها بالفرشاة مرة أخرى كما تفعل مع أسنانك العادية (لكن لا تفركها بشدة).

- قد تنكسر أطقم الأسنان إذا أسقطتها، لذا يجب تنظيفها فوق وعاء أو حوض مملوء بالماء، أو أي شيء ناعم مثل المنشفة المطوية.

المصدر: إكسبريس