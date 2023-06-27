 
مباشر
عاجل
في الكرملين تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" (فيديو)

طبيبة: في الحر يجب شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة

الصحة

طبيبة: في الحر يجب شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkwu

نصحت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أخصائية أمراض الباطنية، بشرب الماء في الطقس الحار بدرجة حرارة الغرفة بدلا من الماء البارد.

إقرأ المزيد
ماذا يحدث لو شربت الماء فقط مدة شهر كامل؟
ماذا يحدث لو شربت الماء فقط مدة شهر كامل؟



وتشير الطبيبة في مقابلة تلفزيونية إلى أنه من الأفضل شرب ماء حرارته أقل بعشرة درجات من درجة حراة الجسم، أي 26 درجة مئوية وتعتبر هذه درجة حرارة مثالية للماء الذي نشربه.

ووفقا لها، يؤدي شرب الماء المثلج إلى تشنج الأوعية الدموية ويضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، لذلك لا ينصح أبدا بشرب الماء المثلج. لأنه في حالة ضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية تضعف مقاومة خلايا منظومة المناعة أيضا. فإذا كان للشخص استعداد للعدوى فسوف يصاب حتما.

وتقول: "نتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بأمراض البرد وأمراض البلعوم واللوزتين".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الكرملين تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" (فيديو)