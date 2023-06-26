طبيب يكشف مادة تؤدي إلى ترسب الدهون أكثر من السكر

أعلن الدكتور مارك غادزيان أخصائي الأورام أن المشروبات الغازية المحلاة والكحولية، تؤدي إلى السمنة وأمراض الدماغ.



ويشير الأخصائي إلى أن هناك مشروبات عدة تشكل خطورة على الصحة، بيد ان أكثرها خطورة هي المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية المحلاة.

ويقول: "في الواقع، إحدى ميزات الكحول هي أن له ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، أعلى من مؤشر السكر".

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ووفقا له، السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم مع الكحول تصل مباشرة إلى الدم، ما يساعد على زيادة الدهون بسرعة. ويمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الجعة التي تحتوي على الاستروجين النباتي (مماثل لهرمون الاستروجين الأنثوي) إلى السمنة.

ويشير إلى أن المشروبات الغازية المحلاة تشكل خطورة على الدماغ لاحتوائها على مضافات غذائية ضارة.

ويقول: "إن احتواء المشروبات الغازية المحلاة على زيت نباتي مضاف له البروم (Е443) المعروف بسميته، يمكن ان يؤدي عند تراكم كمية محددة منه في الجسم إلى اضطراب عصبي وفقدان الذاكرة".

وينصح الطبيب باستبدال المياه الغازية المحلاة بالماء الصافي أو بشاي الأعشاب أو بمشروب يمكن تحضيره في المنزل يحتوي على قطع من الفواكه والثمار.

المصدر: نوفوستي