لأول مرة في روسيا.. إجراء عملية جراحية دقيقة بواسطة روبوت (صور)

أجرى أخصائيو معهد أبحاث مستشفى أوتشابوفسكي العيادي الإقليمي رقم 1 في مقاطعة كراسنودار جنوبي روسيا، أول عملية جراحية للحفاظ على الصحة الإنجابية بمساعدة جراح آلي.

وقالت آنا مينكوفا، نائبة حاكم المقاطعة: "أجرت رئيسة قسم أمراض النساء، تاتيانا غالدينا، وزملاؤها أول عملية عالية التقنية في روسيا، وفقًا لطريقة البروفيسور ديميتريوس بولوفيس، باستخدام الجراح الروبوت da Vinci Xi، للحفاظ على القدرة على الحمل والولادة لدى امرأة مصابة بتدلي أعضاء الحوض".

وأشارت في قناتها على "تلغرام" إلى أن مثل هذه العمليات ستسمح لآلاف النساء اللواتي لم تكن لهن القدرة على الإنجاب في جميع أنحاء البلاد بأن يصبحن أمهات، مشيرة إلى أنه في السابق، مع مثل هذا المرض، تم استخدام طريقة تركيب غرسة شبكية، لكنها لم تكن مناسبة لجميع المرضى.

ووفقا لمينكوفا، فإن مبتكر هذه التقنية هو صاحب براءة الاختراع وطبيب كبير في مستشفى نورمبرغ، حيث شارك بولوفيس مواد العمل، وتواصل أيضا عبر الفيديو مع مستشفى كراسنودار أثناء العملية.

المصدر: نوفوستي