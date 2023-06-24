خبيرة تغذية توضح فوائد الفراولة

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية أن الفراولة بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية قليلة، مفيدة لصحة الإنسان.





وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام منها على 2 غرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

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وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي 100 غرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين С. أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وتقول: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين. تحتوي 100 غرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون".

ووفقا لها، الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 غرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جدا لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد. كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"