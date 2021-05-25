الفراولة ليست مفيدة للجميع

أعلنت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية ، أنه لا يُنصح بإعطاء الفراولة إلى الأطفال الصغار ولا بتناولها على معدة فارغة.

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وتقول الخبيرة، "يمكن أن تكون الفراولة مادة غذائية من مسببات الحساسية. وغالبا ما تثير تفاعلا واضحا من جانب منظومة المناعة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، حتى أنه في الحالات الشديدة يمكن أن تسبب صدمة تأقية (إعوارية) فورية (رد فعل فوري حاد، انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية). لذلك لا تنصح النساء الحوامل وكذلك المرضعات بتناول الفراولة، لكي لا يصاب الطفل بالحساسية. ولنفس السبب لا ينصح بإعطاء الفراولة للأطفال الذين لم يبلغوا سنة من العمر".

وتضيف، ويجب على كل من يعاني من التهابات في المعدة، أو القرحة، عدم تناول الفراولة، لأن حمض الأكساليك الموجود فيها، يمكن أن يفاقم الحالة.

وتقول، إن "تناول الفراولة على معدة فارغة ضار أيضا، لأنها حامضة جدا، لذلك يفضل تناولها بعد الطعام".

المصدر: نوفوستي