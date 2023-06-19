طبيب يكشف ما يمكن توقعه من فيروس حمى الفأر

لم ينتبه أحد حتى قبل خمس سنوات إلى الأخبار المتعلقة بالفيروسات. بيد أن جائحة "كوفيد-19" جعلت الجميع يتابعون باهتمام كل ما يتعلق بالفيروسات.





وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء محتمل أخطر من جائحة "كوفيد-19"، فما هو الفيروس المسبب للوباء الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية؟

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وتشير الدكتورة يلينا مالينيكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية للتعليم المهني المستمر، بالطبع بالإضافة إلى الفيروس التاجي المستجد هناك فيروسات خطيرة كثيرة على الأرض. وأحد هذه الفيروسات يسمى فيروس هانتا المسبب لحمى الفأر، الذي بعض أنواعه تصيب الإنسان أيضا. تنتقل فيروسات هانتا عن طريق القوارض وبصورة خاصة الفئران. ويسبب فيروس هانتا الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى.

وتقول: "عند الإطلاع على الأوبئة التي تسببها فيروسات هانتا، سنرى أنها اكثر انتشارا في الصين وروسيا. وتشير التقارير حاليا إلى ظهور نسخة جديدة من فيروس هانتا، يمكن أن تصيب الإنسان مباشرة، وهذا أمر خطير جدا".

ووفقا لها، فيروس هانتا خطير جدا ولكن لا داعي للخوف منه، لأن عدد الإصابات المسجلة ليست كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك هذا الفيروس مدرج رسميا في قائمة أسلحة الإرهاب البيولوجي.

المصدر: فيستي. رو