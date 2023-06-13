طبيب روسي يكشف أسباب التهاب العقد الليمفاوية

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كثيرين يعانون أحيانا من تضخم العقد الليمفاوية خلف الأذنين، ما يسبب لهم إزعاجا .

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن هذا التضخم يكون على شكل كروي وواضح ولكنه يزول بعد عدة أيام.

ووفقا له، تعتبر العقد الليمفاوية متضخمة إذا أصبحت أكبر من سنتمتر واحد، كما يجب ألا تكون "ملتصقة" بالجلد، بل متحركة وناعمة ومؤلمة بعض الشيء.

ويشير إلى أن تضخم العقد اللمفاوية خلف الأذنين يمكن أن يكون بسبب تسوس الأسنان أو التهاب الأذن أو الألم العضلي الليفي وكذلك أي التهاب في البلعوم الأنفي أو الإجهاد وحتى الاكتئاب.

ووفقا له، ليس في تضخم هذه العقد الليمفاوية أي خطورة، ولكن مع ذلك من الإفضل إجراء تحليل دم وفحص تجويف الفم لتحديد سببها. وعموما يعتبر هذا التضخم من ضمن الأمور الطبيعية.

المصدر: فيستي. رو