كيف نتخلص من أضرار الأجهزة الإلكترونية؟

ما هي خطورة الأجهزة الإلكترونية؟ ولماذا من أجل الحفاظ على الصحة يجب التخلي عن استخدام الهواتف الذكية بصورة دورية؟ ولماذا من الصعب التخلي عن استخدام الهاتف في عالمنا؟



يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الكثيرين يشكون من الإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية، ما يؤثر سلبا في صحة الكبار والصغار على حد سواء، حيث يسبب العصبية والعدوانية وسوء النوم، حتى أن كثيرين يقارنون حالتهم بالإدمان على الكحول والتدخين. أما المراهقون فيقضون ساعات طوالاً مع هذه الأجهزة بدلا من التجوال وركوب الدراجات.

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و يعترف البعض بأنهم يلاحظون كيف يضغطون خلال ساعات على الأزرار وعيونهم ترتعش وتلتقط هذه المعلومة أو تلك، مع انها في الواقع لا تعطي شيئا.

ووفقا لمياسنيكوف، إذا نسي الشخص هاتفه الذكي في المنزل فسوف يصاب بالذعر.

ويقول: "مصيبتنا هي أننا لا نتمكن من التخلي عن استخدام هذه الأجهزة. هذا أمر مستبعد. لقد دخلت هذه الأجهزة في حياتنا وأصبحت جزءا منها، حتى أنها انتصرت على الكثيرين منا. ولكن السؤال ليس: كيف نتخلص منها، بل كيف نتعايش معها دون الحاق الضرر بصحتنا وصحة أولادنا".

وينصح مياسنيكوف بتجاوز هذه المشكلة على الشكل التالي:

1 - استخدام هاتف محمول اعتيادي وحمله دائما.

2 - الهاتف الذكي حاليا ضروري أيضا، مثلا من أجل تحديد موعد مع الطبيب، للدخول إلى موقع الخدمات العامة، للعمل. ولكن يجب استخدامه عند الضرورة فقط.

المصدر: فيستي. رو