ملياردير ينفق الملايين لإبطاء الشيخوخة.. فهل جنى فائدة من ذلك؟

مثل العديد من المشاهير ورجال الأعمال، يحاول الملياردير التكنولوجي الأمريكي برايان جونسون، 45 عاما، عكس عملية الشيخوخة.

ينفق جونسون ما معدله 2 مليون دولار أمريكي سنويا على نظام مكافحة الشيخوخة، ويزعم أنه يشيخ الآن أبطأ من بعض الأطفال. ويوضح: "سرعة تراكم أضرار الشيخوخة في جسدي أقل من متوسط عشر سنوات من العمر". والعديد من أساليب عكس التقدم في العمر التي يتبعها جونسون مشكوك فيها، وتتضمن علم المراوغة، ولها آثار جانبية معروفة.

وبينما لا يمكنك إيقاف عملية الشيخوخة، والانحدار التدريجي لتجربة أجسامنا مع تقدمنا في السنوات، هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها جميعا - مجانا - للحفاظ على صحتنا مع تقدمنا في العمر.

- ماذا يفعل جونسون؟ وهل هي علمية؟

الصيام

أبلغ جونسون عن صيامه لمدة 23 ساعة في اليوم. ثم يأكل وجبة واحدة في اليوم: 2250 سعرة حرارية من الطعام الغني بالمغذيات "المخصص" لاحتياجات جسمه.

ويمكن أن يكون لتناول الطعام لفترات محدودة الوقت في اليوم تأثير إيجابي على كيفية استقلاب العناصر الغذائية ومستويات الالتهاب والتنظيم الهرموني وصحة القلب والأيض (سكر الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر).

ومع ذلك، يمكن أن يضعف تناول الطعام الذي يشبه المتقشف كيفية استجابة أجسامنا للسكر (المعروف باسم تحمل الجلوكوز). وهي ليست بالضرورة أكثر فاعلية في الحفاظ على الوزن من تقليل السعرات الحرارية في كل وجبة.

وهناك حاجة إلى تجارب بشرية واسعة النطاق وطويلة الأجل لتأكيد نتائج المخاطر والفوائد المحدودة للصيام.

التقشير الحمضي

يمارس جونسون التقشير الحمضي الأسبوعي (الذي يستخدم حمضا خفيفا لتقشير البشرة) للحفاظ على "توهج الشباب".

لكن لا يمكنك تنعيم بشرة الوجه المترهلة أو إزالة الندبات أو التجاعيد العميقة. يأتي التقشير الحمضي أيضا مع مخاطر، بما في ذلك تلف الأعضاء والعدوى والتندب والتورم.

ضخ البلازما

ربما يكون الإجراء الأكثر غرابة الذي حاول جونسون تحفيز الشباب من خلاله، هو تلقي عمليات نقل الدم من ابنه البالغ من العمر 17 عاما.

وقامت شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية باستكشاف حقن البلازما لمعالجة الأمراض المرتبطة بالعمر لدى البشر لعقود. لكن لا توجد فوائد سريرية مثبتة.

وتشمل الآثار الجانبية لعمليات نقل الدم العدوى المنقولة بالدم والحمى وردود الفعل التحسسية.

محاولات تاريخية للبقاء أكثر شبابا

كان البشر يختبرون طرقا لمكافحة الشيخوخة لعدة قرون. وقد تضمنت جميع أنواع الممارسات السلوكية ونمط الحياة الغريبة والمشكوك فيها وحتى السادية.

إقرأ المزيد

وتضمنت الممارسات القديمة أقنعة وجه من روث التمساح، استخدمها الإغريق والرومان لتفتيح بشرتهم.

واستخدم الرومان أيضا حليب الحمير ودهن البجع لتقليل التجاعيد، نظرا لخصائصها المجددة المشهود لها.

وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، زُعم أن "الكونتيسة دراكولا" الملقبة إليزابيث باثوري لجأت إلى القتل المتسلسل لإرواء عطشها للشباب، والاستحمام في دماء ضحاياها الصغار.

ويستمر البحث مع العلاج بالتبريد، فألهمت نوافير التثبيتات الشبابية العديد من الاتجاهات المعاصرة لمكافحة الشيخوخة. والتعرض للبرد هو المفضل بشدة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذا قد يكون له فوائد تتعلق بطول العمر، عن طريق إبطاء التنكس الخلوي، وتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وزيادة التمثيل الغذائي، وتقليل الالتهاب.

ويستخدم الرياضيون مثل كريستيانو رونالدو العلاج بالتبريد، ما يعرض أجسامهم لدرجات حرارة شديدة البرودة لمدة دقيقتين إلى أربع دقائق لتقليل علامات الشيخوخة وتعزيز صحتهم العامة.

ومع ذلك، فإن مخاطر العلاج بالتبريد تشمل كسور العظام، وعضة الصقيع، وتلف الأعصاب، والنزيف والتشنج والتورم والتهابات الجلد.

إذن ما الذي يمكننا فعله لشيخوخة جيدة؟

يوصي جونسون باثنين من أكثر الطرق شيوعا لمكافحة الشيخوخة/ عادات الرعاية الذاتية اليومية للنوم وممارسة الرياضة. ولديه جدول نوم صارم يتضمن النوم في الساعة 8 مساء، مع استراحة لمدة ساعة في غرفة مظلمة.

ويبلغ البالغون عن ضعف نوعية النوم وصعوبة في القدرة على النوم لفترة كافية مع تقدمهم في العمر. ويرتبط النوم كثيرا أو القليل جدا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ويمكن أن يساعد تطوير روتين نوم منتظم، وتقليل عوامل تشتيت الانتباه في غرفة النوم مثل الهواتف المحمولة، وممارسة الرياضة بانتظام في التخفيف من مشاكل النوم.

ويقوم بتمرين "مخطط" يتضمن تقنيات يومية مصممة خصيصا، بالإضافة إلى جلسات تدريب متقطعة عالية الكثافة، والمشي لمسافات طويلة ولعب الرياضة.

ومن منتصف العمر فصاعدا، نحتاج جميعا إلى ممارسة الرياضة بانتظام لزيادة كتلة عضلاتنا وكثافة عظامنا وقوتنا وتحملنا وتنسيقنا وتوازننا. ويعد السقوط أحد أكبر المخاطر الصحية لكبار السن، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل التوازن والمرونة والقدرة على التحمل وتمارين القوة. ويمكن أن يجلب النشاط البدني فوائد اجتماعية لكبار السن إذا تم إجراؤه في مجموعات، وهناك مكاسب معروفة للصحة العقلية.

ويمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في النوم والنظام الغذائي (تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتين الكافي) والتمارين الرياضية إلى دعم الشيخوخة الصحية وتقليل فرصة الموت المبكر ومساعدتنا جميعا على عيش حياة نشطة ومستقلة في سنواتنا العليا.

التقرير من إعداد راشيل جيفرسون بوكانان، محاضرة في دراسات الحركة البشرية (الصحة و PE) والفنون الإبداعية، جامعة تشارلز ستورت.

المصدر: ساينس ألرت