شركات لزمت الصمت عقوداً بشأن "المواد الكيميائية الأبدية"!

تُظهر وثائق احتُفظ بها سرا من أبرز مصنعي "المواد الكيميائية الأبدية" أن قادة الصناعة على علم بالآثار الصحية الضارة لبعض المواد التي تحتوي على مركبات البولي فلورو ألكيل (PFAS).

وذلك قبل وقت طويل من إخبار عامة الناس. ولمدة 21 عاما على الأقل، استقر قادة الشركة في DuPont - صانع Teflon - و3M - صانع Scotchgard - على بعض النتائج المقلقة بجدية.

وفي الأبحاث الداخلية، أثبتت اثنتان من أكثر المواد الكيميائية شيوعا، تسمى PFOS وPFOA، أن لها جميع أنواع الآثار الصحية الضارة التي لم يكن المسؤولون الحكوميون على علم بها.

وفقط في عام 1998، عندما تمت مقاضاة شركة DuPont لإلقاء أكثر من 7000 طن من الحمأة المربوطة بـ PFAS في نهر أوهايو، ظهرت أسرار الشركة أولا.

الآن، سمحت عينة صغيرة من مستندات الشركة من DuPont و3M، الممتدة من 1961 إلى 2006، للباحثين بتجميع جدول زمني للخداع.

وتم الحصول على هذه الوثائق في البداية من قبل المحامي روبرت بيلوت، الذي نجح في رفع دعوى قضائية ضد شركة DuPont بتهمة تلوث PFAS في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي الآونة الأخيرة، تم التبرع بها للباحثين في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (UCSF)، من قبل منتجي الفيلم الوثائقي الاستقصائي لعام 2018 حول DuPont المسمى The Devil We Know.

وتقول نادية جابر، باحثة الصحة العامة في UCSF في ذلك الوقت، والتي قادت البحث: "يتيح لنا الوصول إلى هذه المستندات معرفة ما عرفه المصنعون ومتى، ولكن أيضا كيف تحافظ الصناعات الملوثة على خصوصية معلومات الصحة العامة الهامة. هذا البحث مهم لإعلام السياسة وتحريكنا نحو مبدأ وقائي وليس رد فعل للتنظيم الكيميائي".

اليوم، عادة ما يتم وضع اللوائح الكيميائية في الولايات المتحدة في الإدراك المتأخر، ما يعرض الصحة العامة للخطر. وفي كثير من الأحيان، يتم تصنيع المواد الجديدة أولا واختبار السمية فقط بعد ظهورها في السوق.

وتتجلى أضرار هذا النهج أكثر من جلية عند النظر إلى تاريخ "المواد الكيميائية الأبدية".

ويُطلق على PFAS اسم "المواد الكيميائية الأبدية" لأنها تستغرق وقتا طويلا لتتحلل في البيئة. ومنذ الأربعينيات من القرن الماضي، تم استخدام هذه الفئة من المواد الكيميائية في أواني الطهي غير اللاصقة ومعالجة الأقمشة ومستحضرات التجميل وتغليف المواد الغذائية.

ومن بين أكثر من 12000 متغير معروف من PFAS المتاحة اليوم، يظهر اثنان بوضوح نتائج صحية ضارة، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والعيوب الخلقية.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، تم أخيرا التخلص التدريجي من PFOA وPFOS وPFOS من الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع.

وفي البداية، ادعى كل من DuPont و3M أن هذه المواد الكيميائية كانت خاملة بيولوجيا. لكن التقارير الاستقصائية والإفصاحات القانونية تُظهر أن قادة الصناعة كانوا يعرفون أن هذا لم يكن صحيحا لسنوات عديدة.

وفي سبعينيات القرن الماضي، كشفت الوثائق الداخلية أن شركة DuPont كانت تعلم أن حمض بيرفلورو الأوكتانويك "شديد السمية" عند استنشاقه و"سام بدرجة معتدلة" عند تناوله.

ومنذ عام 1961، تُظهر الوثائق أن رئيس قسم علم السموم في تفلون كان يعلم أن PFOA لديها "القدرة على زيادة حجم كبد الفئران بجرعات منخفضة" ويجب "التعامل معها" بحذر شديد "وأن" الاتصال بالجلد يجب أن يجب تجنبها بدقة".

وفي وقت لاحق، في أوائل الثمانينيات، علمت DuPont و3M عن العاملات الحوامل اللواتي تعرضن لـ PFAS اللواتي يعانين من الإجهاض أو إنجاب أطفال يعانون من عيوب خلقية.

وفي عام 1991، نفت DuPont أي آثار صحية ضارة.

واستغرق الأمر 30 عاما بعد المعرفة الصناعية لأول أوراق تمت مراجعتها من قِبل النظراء لربط العيوب الخلقية بـ PFAS في الأدبيات العلمية.

وحتى يومنا هذا، لا يزال أكثر من 90% من الحوامل في الولايات المتحدة يتعرضن لهذه المواد الكيميائية الضارة المحتملة. وحتى مع وجود آثار طفيفة، هناك احتمال أن تسبب آثارا صحية ضارة.

وأسقطت وكالة حماية البيئة الأمريكية مؤخرا إرشادات السلامة الخاصة بـ PFOA وPFOS في مياه الشرب من 70 جزءا لكل تريليون إلى أقل من 0.02 جزء لكل تريليون - وهو تعديل قد يعني أن أكثر من نصف الولايات المتحدة تتعرض لمواد كيميائية ضارة عندما تشرب من الصنبور.

وحتى يومنا هذا، يشير الباحثون في UCSF إلى أنه "لم يتم وضع قيود فيدرالية قابلة للتنفيذ على أي مواد كيميائية من نوع PFAS في الولايات المتحدة".

وعلى الرغم من أن جميع المواد الكيميائية PFAS لا يجب أن تكون خطيرة مثل PFOA أو PFOS، إلا أن من العدل أن يشعر الجمهور بالقلق بشأن الآثار الصحية المحتملة.

ويقول الباحثون إن استراتيجيات DuPont و3M المستخدمة لقمع البحث والتأثير على اللوائح الحكومية تذكرنا بتلك التي تستخدمها شركات التبغ. ويمكن للتاريخ أن يواصل تكرار نفسه بسهولة إذا لم يتغير شيء ما.

نُشر التقرير في مجلة حوليات الصحة العالمية.

المصدر: ساينس ألرت