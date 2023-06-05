خبير يوصي باتباع ثلاث عادات صباحية لتعزيز الصحة وطول العمر

يبحث الكثيرون عن طرق بسيطة وفعالة للعيش عمرا مديدا والحفاظ على صحتهم العامة قدر الإمكان، وقد يكون هذا ممكنا ببساطة من خلال روتينك الصباحي.

فقد كشف خبير التغذية دانيال هيرمان عن ثلاثة عناصر أساسية، يجب أن تكون جزءا لا ينجزئ من روتين الصباح لضمان صحة جيدة والعيش عمرا أطول.

إقرأ المزيد

وأوصى هيرمان: "اشرب كوبا من الماء بمجرد استيقاظك لترطيب جسمك بعد عدة ساعات من النوم. وهذا يساعد على بدء التمثيل الغذائي وعلى الهضم". وتابع نصائحه بالتأكيد على ضرورة "دمج النشاط البدني في الروتين الصباحي"، موضحا: "سواء كان ذلك بالمشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجات، فإن التمارين المنتظمة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزز الحالة المزاجية، وتحسن من طول العمر المتوقع".

وتمثلت النصيحة المهمة الثالثة في "قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أو بالقرب من النافذة لامتصاص ضوء الشمس الطبيعي".

وأوضح هيرمان: "يساعد التعرض لأشعة الشمس على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، ويعزز إنتاج فيتامين D، ويؤثر إيجابا على الحالة المزاجية والصحة العامة".

وتتضمن نصيحة إضافية من هيرمان التخطيط ليومك في الصباح لتحديد أهدافك وأولويات المهام وجدولة اليوم.

وأشار هيرمان إلى أن هذا "يساعد على خلق إحساس بوجود اتجاه وهدف، وزيادة الإنتاجية وتقليل التوتر".

وأضاف أنه يجب على الناس "تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية" في الساعات الأولى من اليوم.

وتابع: "بدلا من ذلك، ركز على الأنشطة التي تعزز الوضوح الذهني والاسترخاء".

إقرأ المزيد

وتشرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كيف يساعد الترطيب والتمارين الرياضية والتعرض لفيتامين D على تعزيز الصحة وطول العمر، قائلة إنه "يجب أن يهدف معظم الناس إلى شرب كمية كافية من الماء خلال النهار حتى يكون بولهم بلون أصفر باهت صاف".

وبالنسبة لممارسة الرياضة، يجب أن يهدف الأشخاص إلى ممارسة النشاط لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، واستخدام واق من الشمس يوميا لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

المصدر: إكسبريس