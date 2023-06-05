ما حاجتنا إلى تفاحة آدم وهل توجد لدى النساء أيضا

من الشائع أن تفاحة آدم موجودة فقط لدى الذكور. ولكن هل هذا صحيح فعلا؟

تفاحة آدم هي عبارة عن نمو غضروفين مندمجين على الحنجرة في منطقة الغدة الدرقية. ويمكن رؤية تفاحة آدم بوضوح لدى الرجال وتعتبر علامة الذكورة الثانية. تبدأ تفاحة آدم بالنمو لدى الذكور عمليا في سن 13 عاما، وهذا يتوقف على الخصائص الذاتية للفرد وبنية الغضروف.

والوظيفة الرئيسية لتفاحة آدم هي حماية الغدة الدرقية والحبال الصوتية والحنجرة من المؤثرات الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك تقوم بتوزيع الهواء والطعام في الحنجرة، ما يسمح بتناول الطعام والسوائل بصورة طبيعية. كما أنها مسؤولة عن الصوت، حيث تعتمد نبرة صوت الإنسان على موقعها.

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ولكن هل لدى النساء تفاحة آدم أيضا؟

يعتقد الكثيرون أنها لا توجد لدى النساء. بيد أن هذا غير صحيح تماما. لأنه إذا أمالت المرأة رأسها إلى الخلف فسوف نرى ارتفاعا بسيطا على رقبتها. هذا الارتفاع هو تفاحة آدم ولكنها صغيرة لذلك ليست مرئية كما لدى الرجال. لإنه لو لم تكن لدى النساء تفاحة آدم لكن فقدن إمكانية التحدث.

ولكن هناك نساء لديهن تفاحة آدم واضحة كما عند الرجال. هذا التغير في البنية مرتبط بالتغيرات الهرمونية وهيمنة هرمون التستوستيرون في جسمهن على هرمون الاستروجين. أي أن مستوى هرمون الذكورة أعلى من هرمون الانوثة. وهذا يعتبر حالة مرضية تتطلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

ويعود سبب عدم رؤية تفاحة آدم لدى النساء، كما هو الحال عند الرجال، إلى أن الحبال الصوتية لدى الرجال طويلة وضخمة لذلك يُرى هذا البروز على الرقبة. أما لدى النساء فالحبال الصوتية أقصر لذلك فإن الزاوية بين الغضروفين منفرجة وليست حادة كما عند الرجال. كما أن طبقة دهنية تغطيها عند النساء.

وعموما تؤدي تفاحة آدم وظائف مهمة في الجسم لذلك ليست سمة ذكورية حصرية.

المصدر: فيستي. رو