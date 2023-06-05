أطباء يكشفون طرق انتقال السفلس ومراحل تطوره

أعلن الدكتور أليكسي كوليسنيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والجنسي، أن السفلس يمكن أن ينتقل ليس عن طريق الاتصال الجنسي فقط، بل وأيضا من خلال الحياة اليومية.



ووفقا للدكتور، لا تستبعد الإصابة بالسفلس بغير الاتصال الجنسي، خلال الحياة اليومية، عند وجود اتصال وثيق مع مريض مصاب بالسفلس الثلاثي ويعاني من تقرحات السفلس المفتوحة أو التهابات اللثة التي منها يمكن أن ينتقل مسبب المرض إلى فرشاة تنظيف الأسنان أو شفرة الحلاقة أو أواني الطعام التي يستخدمها المريض.

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ويقول: "يمكن أن يصاب الطفل عن طريق حليب الأم حتى في حالة عدم وجود تغيرات في منطقة الغدة الثديية. كما أن الحيوانات المنوية للمريض معدية، حتى في حالة عدم وجود بؤر مرضية مرئية على القضيب. ويمكن أن تنتقل العدوى عن طريق نقل دم شخص مصاب. وكذلك عند استخدام الحقن المشتركة أو الحاويات المشتركة التي يستخدمها مدمنو المخدرات بالحقن".

ومن جانبها تشير الدكتورة ألكسندرا فيليفا، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية والتجميل، إلى وجود عدة فترات لتطور المرض.

فوفقا لها، تستمر الفترة من لحظة الإصابة إلى ظهور القرحة (فترة الحضانة) في المتوسط 3-4 أسابيع، ولكن في بعض الحالات قد تطول إلى ستة أشهر. يلي هذا ما يسمى بالفترة الأولية، حيث تظهر في مكان تغلغل مسبب المرض (الأعضاء التناسلية، الغشاء المخاطي بتجويف الفم، المستقيم) قرحة غير مؤلمة ذات قاعدة صلبة.

وتقول: "بعد أسبوعين تتضخم العقد الليمفاوية القريبة، وتلتئم القرحة من تلقاء نفسها وقد تظهر بعد 3-6 أسابيع في مكان آخر مثل الغشاء المخاطي للعين أو أصابع اليدين أو القدمين وغيرها".

ووفقا لها، تلي هذا المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 4-10 أسابيع من ظهور التقرحات (2-4 أشهر بعد الإصابة). تتميز هذه المرحلة بظهور طفح جلدي متماثل على شكل بقع أو عقد لونها من أحمر شاحب إلى أحمر ساطع في جميع أنحاء الجسم، لا سيما في الراحتين والأخمصين، مع حدود غير واضحة وغير مندمجة. كما لا تصاحب الطفح الجلدي حكة. ويمكن أن يتساقط الشعر بعد بضعة أشهر من الإصابة.

وتقول: "بعد كل هذا تبدا المرحلة الثالثة التي تظهر في حالة عدم العلاج بعد مضي 5-10 سنوات على الإصابة. وتتميز هذه المرحلة بإصابة الجهاز العصبي (بما فيه الدماغ والنخاع الشوكي)، والعظام والأعضاء الداخلية (بما فيها القلب والكبد وغيرها)".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"