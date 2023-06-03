طبيبة تكشف خصائص غير معروفة للموز

أعلنت الدكتورة مريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على مكافحة حالات سوء المزاج.



وتشير في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية. ولكن فوائد الموز لا تنتهي عند هذا الحد.

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وتقول: "حمض تربتوفان الأميني الموجود في الموز ينظم مستوى هرمون السيروتونين في الجسم. لهذا يطلق على هذا الناقل العصبي اسم هرمون السعادة. لأن نقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم وسوء المزاج وحتى قد يصاب الشخص بالاكتئاب. لذلك فإن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل خطر هذه العواقب المزعجة".

ووفقا لها، الموز غني بفيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وتقول: "الغلوكوز والفركتوز والسكروز هي سكريات طبيعية، تساعد بعد تناول الموز على الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة خلال فترة طويلة. لهذا السبب بالذات يعتبر الموز رائعا لبدء اليوم أو لتناول الوجبات الخفيفة قبل بداية التدريبات الرياضية".

المصدر: Gazeta.Ru