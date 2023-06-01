فيروس يصيب معظم الناس في حميع أنحاء العالم لا يعرفه سوى القليل منا

يسبب الفيروس المضخم للخلايا (CMV) مرضا خفيفا شبيها بالإنفلونزا لمعظم الناس، وقد يصاب الكثيرون في جميع أنحاء العالم بهذه العدوى دون حتى معرفة ذلك.

وينتمي الفيروس المضخم للخلايا إلى نفس عائلة الفيروسات مثل القروح الباردة (الهربس أو الحلأ) وجدري الماء. وتماما مثل هذه الفيروسات، يعيش في الجسم مدى الحياة.

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ويعاني معظم الأطفال والبالغين من أعراض خفيفة جدا أو حتى عدم وجود أعراض مع الإصابة الأولية. وعادة ما يكون نظام المناعة الصحي قادرا على إبقاء الفيروس المضخم للخلايا تحت السيطرة حتى لا يمرض الناس أو حتى لا يعرفون أن الفيروس يعيش في أجسامهم.

وعلى عكس الفيروسات الأخرى من نفس العائلة، يمكن أن ينتقل الفيروس المضخم للخلايا من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

والفيروس المضخم للخلايا الخلقي، أو cCMV، هو العدوى الأكثر شيوعا قبل الولادة والسبب المعدي الرئيسي للعيوب الخلقية.

ويولد نحو 1 من كل 200 رضيع - عادة 20.000 إلى 30.000 طفل في الولايات المتحدة - مصابين بالفيروس المضخم للخلايا الخلقي (CMV) كل عام، ونحو 20% منهم يعانون من إعاقات نمو عصبية دائمة مثل فقدان السمع أو الشلل الدماغي.

وفي كل عام، يتأثر عدد أكبر من الأطفال بالفيروس المضخم للخلايا الخلقي أكثر من العديد من حالات الطفولة المألوفة مثل متلازمة داون ومتلازمة الكحول الجنينية.

ومقارنة بالمراحل المتأخرة من الحمل، تحمل عدوى الفيروس المضخم للخلايا في الثلث الأول من الحمل أعلى مخاطر الإملاص أو الآثار الشديدة عندما يتطور الجهاز المناعي والأعضاء مثل الدماغ.

وتختلف معدلات الفيروس المضخم للخلايا الخلقي اختلافا كبيرا حسب العرق والعوامل الديموغرافية الأخرى، مع احتمال إصابة الأطفال السود ومتعددي الأعراق بمرتين مقارنة بالمجموعات الأخرى.

ولا يوجد علاج لهذا الفيروس، ولكن هناك أدوية يمكن أن تساعد في علاج الأعراض.

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البحث عن الفيروس المضخم للخلايا أثناء الحمل

يعد فحص الحصبة الألمانية وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري أمرا روتينيا للرعاية المبكرة قبل الولادة في الولايات المتحدة. لكن فحص الفيروس المضخم للخلايا (CMV) قبل الولادة ليس معيارا للرعاية بسبب العديد من قيود نهج الاختبار الحالي.

وقد يكون من الصعب تفسير بعض الاختبارات المتاحة على مقدمي الرعاية الصحية. يوفر الاختبار معلومات حول ما إذا كان الوالد مصابا بالفيروس المضخم للخلايا، لكنه لا يتنبأ بشكل كاف بخطر انتقاله إلى الجنين أو الأعراض الشديدة.

ولا يقدم الفحص قبل الولادة لامرأة سليمة تتمتع بحمل طبيعي عادة معلومات مفيدة. ذلك لأن أي شخص يمكن أن ينجب طفلا مصابا بالفيروس المضخم للخلايا الخلقي بغض النظر عما إذا كانت نتيجة اختباره إيجابية أو سلبية قبل الحمل.

وحتى لو توفرت اختبارات أكثر دقة، لا توجد حاليا أي تدخلات طبية معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء لتقليل خطر الإصابة بعدوى الفيروس المضخم للخلايا الجنينية.

ويبدو أن الأجسام المضادة كل أسبوعين ضد الفيروس المضخم للخلايا تقلل من انتقال العدوى لدى الجنين عند إعطائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكن نادرا ما يتم تشخيص الفيروس المضخم للخلايا في وقت مبكر من الحمل.

ويقوم الباحثون حاليا بتقييم عقار فالاسيكلوفير كعلاج محتمل لمنع انتقال الفيروس إلى الجنين. يستخدم فالاسيكلوفير بشكل شائع لمنع أو علاج الهربس التناسلي أثناء الحمل. وتشير نتائج تجربة سريرية حديثة في إسرائيل إلى أن فالاسيكلوفير قد يقلل من خطر انتقال الفيروس المضخم للخلايا إلى الجنين.

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فحص حديثي الولادة للكشف عن الفيروس المضخم للخلايا

مثل الحوامل، يتم فحص الأطفال للكشف عن العديد من الحالات الخطيرة المحتملة. ويتوفر اختبار دقيق للفيروس المضخم للخلايا (CMV) لحديثي الولادة.

ويبدو معظم الأطفال حديثي الولادة المصابين بالفيروس المضخم للخلايا الخلقي (cCMV) طبيعيين جسديا عند الولادة ويتطورون بشكل طبيعي على مدى حياتهم، ما دفع البعض للتشكيك في فوائد فحص الفيروس المضخم للخلايا لهؤلاء الأطفال.

ومع ذلك، قد يعاني الأطفال من تشوهات غير مرئية عند الولادة، ولا توجد طريقة موثوقة للتنبؤ بما إذا كانوا سيعانون من مشاكل صحية تقدمية أم لا.

نشر الوعي بالفيروس المضخم للخلايا

من غير المحتمل تقليل حدوث عدوى الفيروس المضخم للخلايا الخلقي دون زيادة الوعي. ومعظم الناس لم يسمعوا عن الفيروس المضخم للخلايا أو ليسوا على دراية بما يمكنهم فعله لتقليل فرص الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا أثناء الحمل.

وتحدث عدوى الفيروس المضخم للخلايا بشكل شائع عند الأطفال الصغار، ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس. ويتعافى معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى ولا يعرفون أبدا أن جهاز المناعة لديهم قد حارب الفيروس.

ويمكن أن يبدو الأطفال بصحة جيدة ولكنهم يحملون الفيروس المضخم للخلايا في لعابهم وبولهم لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة. وينتشر الفيروس المضخم للخلايا من شخص لآخر عن طريق سوائل الجسم بما في ذلك اللعاب والبول وحليب الثدي.

ويمكن أن تؤدي التغييرات السلوكية البسيطة مثل تقبيل الطفل على الرأس بدلا من الشفاه، وعدم مشاركة الطعام أو الأواني، وغسل اليدين المتكرر إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا (CMV) بشكل كبير.

المصدر: ساينس ألرت