4 مشروبات "رائعة" وأطعمة أخرى يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض "قاتلة"

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة، وهو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، ويوصف بأنه "قاتل صامت" لأنه نادرا ما يتسبب في أعراض ملحوظة.

وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج فإنه يضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين.

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ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية الخطيرة والمميتة. وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب ليست سوى عدد قليل من تلك الحالات. ويمكن أيضا أن يكون الشخص معرضا لخطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الكلى والخرف الوعائي، وفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وأشارت الهيئة إلى أن خفض ضغط الدم حتى بمستويات بسيطة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالات الصحية.

والطريقة الفعالة للقيام بذلك، هي من خلال النظام الغذائي. ووفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، يلعب معدنان دورا رئيسيا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، وهما الصوديوم (الملح) والبوتاسيوم.

ويوضح الخبراء في كلية هارفارد للصحة العامة، أن تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي. لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم؟

يمكن العثور على البوتاسيوم بشكل خاص في الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وغالبا ما يتم الترويج للموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. ووفقا لـ Medical News Today، هناك أربعة مشروبات طازجة من الفاكهة غنية بهذا المعدن:

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- عصير فاكهة باشون فروت: ويحتوي الكوب القياسي من المشروب على 687 مغ من البوتاسيوم

- عصير الرمان: يحتوي على 533 مغ من البوتاسيوم

- عصير برتقال: 496 مغ من البوتاسيوم

- عصير اليوسفي: 440 مغ من البوتاسيوم

وللمقارنة، يحتوي الموز على نحو 358 مغ من المعدن.

ووفقا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

- الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش)

- الفول والعدس

- البطاطا

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- السبانخ والبروكلي

- الأفوكادو

- ماء جوز الهند

- الطماطم

- الألبان والحليب النباتي (فول الصويا واللوز)

- الزبادي

- الكاجو واللوز

- سمك السالمون

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وأشار الخبراء إلى أن أفضل خطة غذائية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب هي تلك التي تتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك والدواجن والزيوت النباتية، والتي تشمل القليل من الكحول واللحوم الحمراء والمعالجة والكربوهيدرات المكررة والأطعمة والمشروبات المضاف إليها السكر والصوديوم والأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة.

ما هي الطرق الأخرى لخفض ضغط الدم المرتفع؟

قالت كلية هارفارد للصحة العامة إن النوم يلعب دورا كبيرا في صحة القلب، حيث أن قلة النوم أو كثرة النوم ترتبط بأمراض القلب ويمكن أن تؤثر سلبا على عوامل الخطر الأخرى المتعلقة بالقلب مثل ما تأكله، ومقدار ما تمارسه من التمارين الرياضية، والوزن وضغط الدم والالتهابات.

ويحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. ويمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكذلك تجنب التدخين والحفاظ على وزن صحي.

والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي فحصه. ومن المستحسن أن تفعل ذلك مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بمجرد بلوغ سن الأربعين من العمر.

ولكن إذا كنت معرضا لخطر متزايد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فمن الأفضل أن تقوم بفحصه مرة واحدة سنويا على الأقل.

المصدر: ذي صن