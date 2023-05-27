مخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بسبب العواصف المغناطيسية

أعلنت عالمة الأحياء الروسية ماريا فيدونوفا، مديرة معهد البيولوجيا والطب الحيوي، أن المجال المغناطيسي يؤثر في عمل العديد من أجهزة وأعضاء الجسم وخاصة القلب والأوعية الدموية.

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وتشير العالمة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه لهذا السبب تزداد في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والاشعاع الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية.

وتقول: "إحصائيا، تلاحظ في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والاشعاع على الأرض ازدياد حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم وبالتالي الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. ولكن إلى الآن لا يمكن تحديد أسباب تأثيرها في البشر".

ووفقا لها، هذه العوامل تؤثر في السائل الدماغي الشوكي (Cerebrospinal fluid) والجهاز البطيني (Ventricular system)‏ في الدماغ.

وتشير الخبيرة، إلى ان الأشخاص الذين لا تعمل أنظمتهم التكيفية بشكل صحيح (الأطفال الحديثي الولادة وكبار السن) هم الأكثر عرضة لهذا التأثير.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"