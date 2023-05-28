طبيبة روسية تتحدث عن فوائد المواد الغذائية البحرية للغدة الدرقية

أوصت أخصائية الغدد الصماء سفيتلانا تيسلينكو بتناول المأكولات البحرية للوقاية من أمراض الغدة الدرقية.

وقالت الأخصائية الروسية في حديث أدلت به لموقع "غازيتا. رو":" من أجل الوقاية من الإصابة بأمراض الغدة الدرقية من الضروري إضافة الأطعمة التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة إلى النظام الغذائي. ولكي تكون غدتك الدرقية على ما يرام، تحتاج إلى تناول الكثير من فيتامين "د " والمواد الغذائية البحرية.

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وأضافت قائلة:" تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من اليود الذي له تأثير مفيد على صحة الغدة الدرقية. أما نقص اليود في جسم الإنسان فيمكن أن يكون سببا رئيسيا لمختلف لأمراض.

فيما قالت الطبيبة إيلينا مامونتوفا إن نقص هذه المادة يمكن أن يبطئ إنتاج الهرمونات، كما يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

أما أخصائية الغدد الصماء بولينا زاركوفا فأعلنت بدورها في مقابلة مع بوابة "لايف. رو" أن نقص الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال. وفي حال تعطل عمل الغدة الدرقية قد تبدأ مشاكل الانتصاب عند الرجال. وعند النساء قد تضطرب الدورة الشهرية.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا