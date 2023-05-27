كشف خطر الكحول الرئيسي على النساء

أعلن الدكتور دانييل بتروف، أخصائي علم المخدرات، أن الجعة هي أخطر مشروب كحولي للنساء.





ويشير في مقابلة مع Lenta.ru، إلى أن الإفراط في تناول الجعة يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي ومرض تكيس الكلى والعقم. كما أن المشروبات الكحولية الأخرى خطيرة أيضا. لأن قلة عدد الإنزيمات الضرورية في جسمها، يؤدي إلى تطور ادمان النساء بشكل أسرع بكثير من الرجال.

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ويقول: "لقد اعتدنا على سماع أن الجعة مشروب غير صحي للرجال لاحتوائها على هرمون الاستروجين الأنثوي الذي يخل بالتوازن الهرموني لدى الرجل. لكن يجب ألا ننسى العواقب السلبية الأخرى التي يسببها هذا المشروب: اضطرابات عملية التمثيل الغذائي، وأمراض الأعضاء الداخلية، والسمنة، والعقم. وجميع هذه المخاطر تهدد الرجال والنساء على حد سواء".

ووفقا له، قد لا تؤثر الجعة في مستوى هرمون الاستروجين لدى النساء. ولكنها تؤثر بصورة مباشرة في السلسلة الرئيسية لعمل الجهاز التناسلي الأنثوي- الاتصال بين المبايض و الغدة النخامية وتحت المهاد.

وتسبب زيادة الاستروجين بالذات في هذه السلسلة اختلال في الخلفية الهرمونية والدورة الشهرية التي قد لا تتعافى بصورة تامة مستقبلا . ويمكن أن يؤدي اختلال التوازن الهرموني إلى الإصابة بسرطان الثدي وتكيس الكلى وسرطان المبيض والعقم.

وبالإضافة إلى ذلك، خطورة جميع انواع المشروبات الكحولية على النساء اكبر مما على الرجال. ويعود السبب في هذا إلى قلة الأنزيمات التي تشطر الكحول في الجسم الأنثوي، لذلك يتطور الإدمان بسرعة.

ويقول: "كما أن كمية الماء في جسم المرأة أكثر بنسبة 10 بالمئة، ما يساعد على ذوبات الكحول بسرعة. بالإضافة إلى ذلك المرأة أكثر عاطفية وشفافية من الرجل، والتغيرات الهرمونية أكثر وضوحا، ما يسارع على تطور الإدمان عندها".

المصدر: لينتا. رو