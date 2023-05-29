خبيرة تغذية تكشف سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.

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وتوضح الخبيرة في برنامج تلفزيوني أنه يمكن أن يعاني كبار السن من الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية. وبالإضافة إلى ذلك قد يشعرون بالقلق من عدم تواصلهم مع اقربائهم واصدقائهم.

ووفقا لها، الحلويات هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

وتحذر الخبيرة كبار السن من الإفراط في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"