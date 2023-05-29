 
مباشر

خبيرة تغذية تكشف سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات

الصحة

خبيرة تغذية تكشف سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات
Globallookpress Heiner Heine/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdke

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.

إقرأ المزيد
كيف يمكن لوجبات
كيف يمكن لوجبات "الغش" أن تؤثر على الطريقة التي يعمل بها دماغك؟!



وتوضح الخبيرة في برنامج تلفزيوني أنه يمكن أن يعاني كبار السن من الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية. وبالإضافة إلى ذلك قد يشعرون بالقلق من عدم تواصلهم مع اقربائهم واصدقائهم.

ووفقا لها، الحلويات هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

وتحذر الخبيرة كبار السن من الإفراط في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة