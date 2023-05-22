لماذا يجب ألا تحتفظ بفرشاة أسنانك في الحمام مطلقا؟

يساعد تنظيف أسنانك جيدا مرتين يوميا، لمدة دقيقتين، في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، وتجنب تراكم طبقة البلاك.

ويوصي الخبراء في شركة "كولغيت" باستبدال فراشي الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. لكن هذا قد لا يكون كافيا للحفاظ على نظافة فرشاة الأسنان خلال مدة استخدامها.

وكشف طبيب الأسنان الدكتور غوردان براون عن حقيقة مثيرة للاشمئزاز حول المكان الذي نضع فيه فرش الأسنان بشكل طبيعي في مقطع فيديو على قناته على "تيك توك".

وفي الفيديو، الذي حقق أكثر من 120 ألف إعجاب، أوضح طبيب الأسنان أنه بغض النظر عن مدى احتفاظك بنظافة حمامك، فإن وجود مرحاض هناك هو سبب كاف لعدم وضع فرشاة أسنانك هناك ووضعها في مكان آخر.

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ويشرح الدكتور براون: "كل شخص يحتاج إلى معرفة هذا عن فرشاة أسنانه. إذا كان بإمكانك رؤية مرحاضك وفرشاة أسنانك في نفس المشهد دون تحريك رأسك، فهناك احتمال بنسبة 99% أن يكون لديك براز على فرشاة أسنانك. الأهباء الجوية المنبعثة من مرحاضك تتطاير في الهواء وتنتشر في كل مكان بما في ذلك فرشاة أسنانك".

ولاستخدام مصطلح تقني، كلما قمت بغسل المرحاض يتسبب في شيء يسمى "نافورة البراز". ويرش هذا القطرات المجهرية من حوض المرحاض في جميع أنحاء المساحة المحيطة، بما في ذلك فرشاة أسنانك، التي "تستريح ببراءة" في كوب على الحوض. لذلك، حث الدكتور براون الناس على إغلاق مقعد المرحاض عند تشغيل تدفق الماء في المرحاض.

ومن الواضح أن غرفة النوم هي أفضل مكان لتخزين فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية. ولكن إذا كان هذا يمثل الكثير من المتاعب بالنسبة لك، فقد اقترح براون أنه يمكنك الحفاظ على فرشاة أسنانك نظيفة عن طريق إبقائها بعيدة عن فرش أسنان الآخرين.

ويمكنك أيضا شراء أغطية لوضعها على الفرشاة للحماية من البكتيريا الضارة.

المصدر: ديلي ميل