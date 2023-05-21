طبيب أسنان يكشف عن 4 أطعمة لا ينبغي تناولها لصحة أسنان جيدة!

يخبر أحد أطباء الأسنان موقع MailOnline عن الأطعمة والمشروبات الأربعة الأقل شهرة الواجب الابتعاد عنها لصحة أسنان جيدة.

لاتيه الكركم

بالإضافة إلى إعطاء القهوة دفعة طاقة إضافية، يُعتقد أيضا أن للتوابل خصائص علاجية.

اكتسب لاتيه الكركم شهرة كبيرة، ولكن المزيج غير المحتمل من حليب الجوز وجذر الكركم العصير ليس جيدا لأسنانك - خاصة إذا كنت ترغب في إبقائها بيضاء لؤلؤية. وذلك لأن المسحوق العطري ذو اللون الأصفر اللامع - الذي يستخدم لتنكيه وتلوين الطعام والنسيج - يمكن أن يلطخ أسنانك، وفقا لطبيب الأسنان التجميلي في لندن ومؤسس Bespoke Smile، الدكتور سام جيثوا.

وأخبر MailOnline: "جميع الأسنان عرضة للتلطيخ وتغير اللون، ويمكن أن يكون الكركم مشكلة خاصة للأشخاص الذين خضعوا مؤخرا لتبييض الأسنان أو لديهم قشرة. وبعد علاج التبييض، يمكن أن تكون أسنانك أكثر عرضة للتلطيخ، وعلى الرغم من أنه لا ينبغي أن تلطخ قشرة البورسلين بالكركم، فإن أسنانك الطبيعية يمكن أن تكون كذلك، وبما أن قشرتك تتوافق مع أسنانك الطبيعية، في حالة حدوث تلطيخ، ستبرز قشور الأسنان".

وترتبط الصبغة الملونة في الكركم بأسنانك مما يتسبب في تلطيخها وتغير لونها الذي يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الأسنان بشكل خاص، وفقا للدكتور جيثوا.

الحلوى

قد تكون الحلوى لذيذة ولكنها مليئة بالسكر، وليس من المستغرب أنها ليست المفضلة لدى أطباء الأسنان.

ويقول الدكتور جيثوا: "لن أتناول الحلوى أبدا لأنها مريعة للأسنان". فالسكر هو أحد الأسباب الرئيسية لتسوس الأسنان، وفقا لـ NHS.

وينتج الحمض عندما تكسر البكتيريا في فمك السكر. ويعمل هذا الحمض على إذابة سطح السن، وهي المرحلة الأولى من تسوس الأسنان.

لكن لا يقتصر الأمر على محتوى السكر في الحلوى التي لا يحبها الدكتور جيثوا، ولكن قوامها اللزج والقاسي.

وأوضح أنه من السهل كسر السن أو تقطيعه أثناء قضم قطعة حلوى.

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الأطعمة المقرمشة

يقول الدكتور جيثوا: "الأسنان المكسورة والمتشققة شائعة للغاية، وهو أمر يزداد انتشارا مع تقدم العمر مع زيادة احتمالات تسوس الأسنان".

وتشير الأبحاث إلى أن انتشار تشقق الأسنان يبلغ حوالي 80% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وفقا للدكتور جيثوا.

وقال: "أرى عددا كبيرا من المرضى الذين يرغبون في معالجة الأسنان المكسورة والتشقق. في بعض الأحيان لا يدرك الناس حتى أن أسنانهم مكسورة ولكنهم يعانون من الحساسية في تلك المنطقة خاصة عند التعرض لدرجات حرارة ساخنة أو باردة".

ويمكن أن تحدث التشققات في أسنانك بسبب العديد من الأشياء، ولكن غالبا ما تكون الأطعمة المقرمشة هي السبب.

وقال: "عادة ما تكون التشققات ناتجة عن مشاكل في العض، ولكنها غالبا ما تحدث بسبب تناول أطعمة مقرمشة أو عض نواة الفشار وهذا هو السبب في أنني أحاول تجنب كل هذه الأشياء. يمكن أن تتعثر جزيئات هذه الأطعمة المقرمشة أيضا في أخاديد أسنانك، ما يتسبب في تسوس الأسنان بمرور الوقت".

الزيتون

إذا قمت بالعض عن طريق الخطأ في نواة الزيتون، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أسنانك.

قال الدكتور جيثوا: "معظم هذه الشقوق تمر دون أن يلاحظها أحد لأن أطباء الأسنان غير مدربين على اكتشافها. العمر يلعب هنا دورا مهما. مع تقدمنا في السن تصبح أسناننا أضعف بسبب البلى المستمر".

إنه ليس مجرد زيتون، فأي فواكه تحتوي على نواة يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، من الكرز والتمر إلى الخوخ.

المصدر: ديلي ميل