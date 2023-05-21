كيف يمكن لعقلك أن يخدع جسمك ليصبح أقوى وأكثر رشاقة!

عرفنا منذ فترة طويلة أن تأثير الدواء الوهمي يضيف إلى الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها من الأدوية.

هذا يعني أيضا أنه حتى العلاج المزيف يمكن أن يكون له تأثير قوي، إذا اعتقدنا أنه سيكون مفيدا.

الآن، تكشف مجموعة متزايدة من الأبحاث أنه يمكن أن يكون هناك تأثير مماثل عندما يتعلق الأمر بمدى توقفنا عن ممارسة الرياضة.

وفي أحدث مثال، أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة Agder في النرويج أن مجرد إخبار الأشخاص بأنهم يتلقون نوعا "خاصا" من التدريب أدى إلى تحسينات بدنية أكبر.

وفي الدراسة، التي شملت 40 رجلا وامرأة في العشرينات من عمرهم، قيل لمجموعة واحدة إن كل مجموعة تم وضعها في نظام تدريب مصمم خصيصا؛ تم إخبار البقية بأنهم وضعوا على نفس خطة التدريب مثل بعضهم البعض.

وفي الواقع، اتبع جميع المتطوعين الأربعين نفس النظام تقريبا - بما في ذلك مزيج من سباقات السرعة 20 مترا وتمارين الضغط على الساقين والقرفصاء - على مدار تجربة استمرت عشرة أسابيع.

ومع ذلك، أظهرت النتائج، التي نُشرت في أبريل في مجلة Scientific Reports، أن أولئك الذين اعتقدوا أنهم كانوا يتبعون جدول تدريب مخصصا قد تعرضوا لزيادة أكبر في حجم العضلات ويمكنهم القيام بمزيد من القرفصاء.

وقال الباحثون إن المتطوعين ربما يكونون قد مارسوا التمارين بكثافة أكبر لأنهم توقعوا أن يكون لخطة التدريب التأثير المطلوب.

بدلا من ذلك، ربما شعروا بأنهم مجبرون على العمل الجاد، لإظهار أن النظام أدى إلى نتائج جيدة، لأنه تم تصميمه شخصيا (أو هكذا اعتقدوا).

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ولكن قد يكون السبب أيضا أن تأثير الدواء الوهمي لم يجعلهم يعملون بجد - بدلا من ذلك، فإن وجود خطة تمارين مصممة خصيصا يقلل من قلقهم، ما يقلل من توتر العضلات ويجعل الحركات أكثر كفاءة وسلاسة.

وقال كولجون أندرياس ليندبرغ، عالم الرياضة الذي قاد الدراسة: "إذا كنت تعتقد أن البرنامج التدريبي الذي تتبعه هو الأمثل لك، فسيكون لذلك تأثير. إنه بالضبط نفس تأثير الدواء الوهمي في الطب".

وتم العثور على فوائد مماثلة في الأشخاص الذين يستخدمون الكافيين - أو يعتقدون أنهم يستخدمونه - لمحاولة تحسين التدريبات الخاصة بهم.

وأظهرت بعض الدراسات أن الكافيين ينتج مكاسب هامشية في الأداء البدني من خلال مساعدة العضلات على إنتاج المزيد من القوة.

وتحتاج العضلات إلى تقلص الكالسيوم، ويحفز الكافيين إطلاق الكالسيوم في الأنسجة العضلية، ما يسمح لها بالتقلص في كثير من الأحيان وبقوة أكبر.

ولكن يمكن تحقيق نفس التأثيرات من خلال التظاهر أمام شخص ما بأنه قد تناول الكافيين، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الدولية لعلم وظائف الأعضاء والأداء الرياضي.

وطلب الباحثون في جامعة Canterbury Christ Church من 11 رياضيا الجري لمسافة كيلومتر واحد بأسرع ما يمكن ثلاث مرات.

وركض جميع المشاركين الـ 11 بشكل أسرع بعد تناول مشروب الكافيين أكثر من عدم تناول أي شراب على الإطلاق. لكنهم ركضوا بنفس السرعة تقريبا في الجولة الثانية، عندما اعتقدوا أن مشروبهم يحتوي على مادة الكافيين.

ويقول الدكتور فيليب هيرست، الذي شارك في الدراسة وهو كبير المحاضرين في الرياضة والطب النفسي الرياضي: "إذا اعتقد شخص ما أنه يتناول الكافيين وأنه سيساعده، فقد يحاول بذل جهد أكبر قليلا". تشير الدراسات إلى أن تأثير الدواء الوهمي في الرياضة يمكن أن يحسن الأداء بين 1 و3%. وقد لا يبدو هذا كثيرا ولكن قد يكون الفرقَ بين الفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية وعدم الوصول إلى النهائي.

ويضيف هيرست: "إن تأثير الدواء الوهمي هو ظاهرة اجتماعية إلى حد كبير. من المرجح أن تستجيب لها عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين".

المصدر: ديلي ميل