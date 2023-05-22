خبراء يحذرون من خطر شراب السعال على الأطفال ويكشفون الأسباب!

يصاب الأطفال الصغار عادة بست مرات على الأقل من نزلات البرد سنويا. وفي الأجيال السابقة، ربما كان الآباء يستخدمون شراب السعال لتخفيف السعال الجاف أو الصدري.

لكننا نعلم الآن أن أدوية السعال ليست فعالة جدا في علاج سعال الأطفال.

ووسط تزايد الأدلة على الأضرار الناجمة عن التسمم والوفيات، فرضت العديد من البلدان بما في ذلك أستراليا قيودا على أدوية السعال حتى لا يمكن إعطاؤها للأطفال دون سن السادسة.

ماذا يوجد في دواء السعال؟

تختلف المكونات النشطة في شراب السعال حسب فائدتها المزعومة. يمكن أن تحتوي على مثبطات السعال (ترطيب منعكس السعال في الجسم)، والطاردات ومزيلات البلغم (وكلاهما يساعد على إزالة البلغم).

وغالبا ما تحتوي الأدوية الأخرى التي يتم تسويقها للبرد والإنفلونزا على مزيلات الاحتقان (لتخفيف انسداد الأنف) ومضادات الهيستامين المهدئة لتخفيف العطس ووقف سيلان الأنف والمساعدة على النوم. والأدوية الأكثر خطورة هي الأدوية المهدئة، مثل مضادات الهيستامين المهدئة أو مثبطات السعال الأفيونية.

وفي حين أن التخدير قد يكون تأثيرا مرغوبا للآباء الذين لديهم طفل يعاني من قلة النوم، فإن الأطفال الصغار بشكل خاص معرضون لخطر الإصابة الخطيرة أو الموت. ويمكن أن تسبب المهدئات أيضا الإثارة وفرط النشاط.

وبينما من المحتمل أن تكون أدوية السعال التي لا تحتوي على مهدئات أكثر أمانا، إلا أن هناك عددا قليلا جدا من الدراسات حول سلامة وفعالية هذه المنتجات عند الأطفال. تم الإبلاغ عن الأحداث الضائرة بما في ذلك الانفعالات والذهان، خاصة مع الإفراط في الاستخدام.

وقد ينتج الإفراط في الاستخدام عن خطأ الآباء في قراءة الملصق، واستخدام المزيد عن قصد على أمل أن يعمل بشكل أفضل، والجرعات الإضافية غير المقصودة واستخدام أجهزة قياس غير دقيقة مثل الملاعق المنزلية.

كيف يتم تقييد أدوية السعال؟

الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين هم الأكثر عرضة لجرعة زائدة مميتة من أدوية السعال. لكن هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية توصي بعدم استخدام أدوية السعال لأي شخص دون سن السادسة.

على هذا النحو، لا توجد تعليمات الجرعات للأطفال دون سن السادسة على ملصقات هذه المنتجات.

ولا تزال أدوية السعال متوفرة للأطفال الأكبر سنا والبالغين. ومن المرجح أن يسأل الصيادلة عن عمر الشخص الذي سيأخذه ويقدمون إرشادات بشأن الجرعات والاستخدام المناسب.

وأظهر بحث نُشر في المجلة الطبية الأسترالية، أن تقييد استخدام أدوية السعال والبرد لدى الأطفال يؤدي إلى انخفاض كبير ومستمر في حالات التسمم.

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ونظر البحث في أخطاء الجرعات، والأحداث السلبية عند الجرعات الصحيحة، و"الابتلاع الاستكشافي" العرضي.

وفرضت الحكومة تغييرات على الملصقات في 2012 و2020 لهذه المنتجات.

في عام 2012، لم تعد ملصقات أدوية السعال والبرد تسرد تعليمات الجرعات للأطفال دون سن السادسة، وكان عليها أن تحمل تحذيرات إضافية.

وفي عام 2020، تم وضع تحذيرات على مضادات الهيستامين المهدئة قائلة إنها لن تستخدم للأطفال دون سن الثانية لأي سبب (بما في ذلك الحساسية وحمى القش).

وقد أدى ذلك إلى خفض معدل مكالمات مركز السموم إلى النصف، وانخفاض معدل الاستشفاء إلى النصف. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتم إجراء مئات المكالمات إلى مراكز السموم الأسترالية سنويا بخصوص هذه المنتجات عند الأطفال الصغار.

متى يجوز استخدام أدوية السعال؟

تم توثيق الأذى في الغالب عند الأطفال الصغار. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب صغر حجمهم.

يمكن استخدام شراب السعال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى الحذر. يجب إعطاء هذه المنتجات فقط بالتشاور مع طبيب أو صيدلي أو ممرض ممارس.

وتتوفر بعض المنتجات العشبية ويتم تسويقها للأطفال. ولسوء الحظ، لا يوجد دليل مقنع على أن هذه الأدوية تفيد ضد أعراض السعال. لكن خطر التسمم منخفض.

ويمكن القول إن أفضل شيء يمكنك القيام به لطفلك هو منحه الراحة والطمأنينة. ولن تكون هناك حاجة لمضادات الحيوية إلا إذا قام الطبيب بتشخيص التهاب رئوي جرثومي حاد أو سعال مزمن بسبب عدوى بكتيرية، مثل التهاب الشعب الهوائية الجرثومي المطول أو السعال الديكي أو خراج الرئة.

ويمكن استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا كانوا يعانون من الحمى والأوجاع والآلام مع السعال. ولتتحقق من الجرعة الصحيحة على العبوة تبعا لوزن طفلك وعمره.

وإذا كان عمر طفلك أكثر من 12 شهرا وكان يعاني من سعال رطب (ينتج البلغم في حلقه)، ففكر في إعطائه العسل. هناك أدلة متزايدة على أن العسل يمكن أن يقلل من إنتاج المخاط وبالتالي يقلل من كمية السعال.

التقرير من إعداد روز كيرنز، محاضرة في الصيدلة، جامعة سيدني، ونيال ويت، أستاذ مشارك في كلية الصيدلة في جامعة سيدني.

المصدر: ساينس ألرت