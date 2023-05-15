طبيب أسنان يكشف عمر حشوات الأسنان الحديثة

أعلن الدكتور ميخائيل أزوتيان، الخبير في مجال الابتكارات في طب الأسنان، أن عمر حشوات السيراميك والمعدنية والمركبة هو 5-15 عاما.



ويقول الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يمكن أن يكون عمر المواد المبتكرة لعلاج الأسنان، مثل حشوات السيراميك والمركبة والمعدنية، مختلفا اعتمادا على جودة المادة وجودة التركيب والعناية المناسبة بالفم. و عادة يتراوح عمرها من 5 إلى 15 سنة أو أكثر. ولكن يمكن أن تخدم سنوات أطول إذا تم تركيبها بشكل صحيح واهتم المريض بصحة تجويف فمه".

إقرأ المزيد

ووفقا له، يمكن أن تخدم غرسات الأسنان عقودا وحتى طوال العمر، إذا كان الشخص يعتني بها ويراجع طبيب الأسنان بصورة دورية. وبالإضافة إلى ذلك، للغرسات الجديدة المصنوعة من السيراميك وسبائك التيتانيوم متانة عالية لذلك عمرها أطول بكثير.

ويقول: "إن تطور التقنيات الرقمية، بما فيها التصوير المقطعي والمسح الضوئي الثلاثي الأبعاد والنمذجة والطباعة الافتراضية، يسمح لأطباء الأسنان بالتخطيط والعلاج بدقة وكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية على نطاق واسع في طب الأسنان. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا للتعرف على الأمراض في الصور الشعاعية، وزراعة الأسنان، ومراقبة التغيرات في الأسنان والفكين ، وكذلك لتحديد طريقة العلاج خاصة لكل مريض".

ويشير الطبيب، إلى أن المواد والتقنيات الجديدة تسمح للأطباء بتقديم خدمات وعلاج أكثر متانة وجمالية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"